TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 07:21
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 07:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bu gece 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerin bereketini sofralarımıza taşımak için vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum." ifadesine yer verdi.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bu gece 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerin bereketini sofralarımıza taşımak için vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum." ifadesine yer verdi.
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