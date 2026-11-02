Ukrayna ordusu, Rusya'nın ülkeye yönelik hava saldırılarında kullandığı 193 insansız hava aracından (İHA) 154'ünün etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 15:44
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 15:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece ve sabaha karşı düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Saldırılarda farklı tipte 193 İHA'nın kullanıldığı aktarılan açıklamada, bunlardan 154'ünün Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiği belirtildi.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da ülkeye düzenlenen Rus hava saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın farklı bölgelerinde bir kişinin hayatını kaybettiği ve 34 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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Rus İHA'larına darbe! Havada imha edildiler
Ukrayna ordusu, Rusya'nın ülkeye yönelik hava saldırılarında kullandığı 193 insansız hava aracından (İHA) 154'ünün etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece ve sabaha karşı düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Saldırılarda farklı tipte 193 İHA'nın kullanıldığı aktarılan açıklamada, bunlardan 154'ünün Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiği belirtildi.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da ülkeye düzenlenen Rus hava saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın farklı bölgelerinde bir kişinin hayatını kaybettiği ve 34 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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