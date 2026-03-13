Petrol krizi ilk o ülkeyi vurdu! Hayat durdu, üç gün resmi tatil ilan edildi
Pakistan, derinleşen petrol ve mazot kriziyle mücadele etmek için olağanüstü önlemlere başvurdu. Hükümet, enerji tüketimini minimize etmek amacıyla 13-15 Mart tarihlerini kapsayan üç günlük resmi tatil ilan ederken, okulların 31 Mart'a kadar kapalı kalacağını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 15:14
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 15:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Petrol krizi ilk o ülkeyi vurdu! Hayat durdu, üç gün resmi tatil ilan edildi
