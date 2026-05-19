Patriot hava savunma sistemi haziranda Türkiye’ye konuşlandırılacak
Almanya Savunma Bakanlığı, NATO’nun güneydoğu kanadındaki hava savunmasını desteklemek amacıyla Patriot hava savunma sistemi ve yaklaşık 150 Alman askerinin haziran ayı sonunda Türkiye’de göreve başlayacağını açıkladı. Görevin Eylül 2026’ya kadar sürmesi planlanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 19.05.2026 07:03
Haber Güncellenme Tarihi: 19.05.2026 07:30
Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, NATO’nun güneydoğu kanadındaki hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla Patriot hava savunma sisteminin Türkiye’ye konuşlandırılacağı bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 150 Alman askerinin de görev kapsamında Türkiye’de bulunacağı belirtildi.
Bakanlık açıklamasına göre konuşlandırmanın Haziran 2026 sonunda başlaması ve Eylül 2026’ya kadar sürmesi planlanıyor. Görev gücünün, Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletindeki Husum askeri bölgesinden sevk edileceği kaydedildi.
NATO hava savunmasına destek
Açıklamada, Alman Silahlı Kuvvetleri’nin NATO’nun entegre hava ve füze savunma sistemine destek vereceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Alman Silahlı Kuvvetleri, Haziran 2026 sonundan itibaren Türkiye’nin güneydoğu kanadındaki NATO’nun entegre hava savunmasını desteklemek üzere bir Patriot Hava ve Füze Savunma Görev Gücü konuşlandıracak.”
Açıklamada ayrıca, görev gücünün ABD birliklerinin yerini devralacağı ve sahada Türk ile ABD’li askerlerle birlikte çalışacağı ifade edildi.
Pistorius: “Almanya NATO içinde daha fazla sorumluluk üstleniyor”
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Almanya, NATO içinde daha fazla sorumluluk üstleniyor. Alman askerlerinin Türk ve Amerikan ortaklarıyla yürüttüğü yakın işbirliği, müttefikler arasındaki koordinasyonun bir göstergesidir” dedi.
Daha önce de Türkiye’de görev yaptı
Alman Kara Kuvvetleri’ne bağlı Patriot birlikleri, daha önce 2013-2015 yılları arasında NATO görevi kapsamında Türkiye’nin Suriye sınır hattında konuşlandırılmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda Alman hava savunma birlikleri Polonya, Slovakya ve Litvanya’da da görev yapmıştı. Türkiye’de görev yapan ABD birliğinin ise şubat ayında İran savaşı sonrası NATO’nun güneydoğu kanadının savunması amacıyla konuşlandırıldığı belirtildi.
