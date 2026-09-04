Nepal'deki selin ardından tünelde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
Nepal'deki selin ardından tünelde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selin ardından hidroelektrik tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 9 gün sonra kurtarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 11:10
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 11:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Nepalli Milletvekili Shri Ram Neupane, sosyal medya hesabından, selin vurduğu bölgede bulunan hidroelektrik tünelindeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.
Neupane, tünelde 26 Ağustos'tan bu yana mahsur kalan 2 işçinin kurtarıldığını duyurdu.
Yerel basındaki haberlerde işçilerin hastanede gözlem altına alındığı kaydedildi.
Tünelde 115 işçinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor
Nepal İletişim Bakanı Bikram Timilsina, yetkililerin tünelden daha fazla işçinin kurtarılacağına inandığını belirtti.
Bağımsız Elektrik Üreticileri Birliğine göre işçilerin kurtarıldığı Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi kapsamında inşa edilen tünelde 115 işçinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.
Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.
Selde bugüne kadar 1254 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 4 binden fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor
Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu duyurmuştu.
Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.
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Nepal'deki selin ardından tünelde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selin ardından hidroelektrik tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 9 gün sonra kurtarıldı.
Nepalli Milletvekili Shri Ram Neupane, sosyal medya hesabından, selin vurduğu bölgede bulunan hidroelektrik tünelindeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.
Neupane, tünelde 26 Ağustos'tan bu yana mahsur kalan 2 işçinin kurtarıldığını duyurdu.
Yerel basındaki haberlerde işçilerin hastanede gözlem altına alındığı kaydedildi.
Tünelde 115 işçinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor
Nepal İletişim Bakanı Bikram Timilsina, yetkililerin tünelden daha fazla işçinin kurtarılacağına inandığını belirtti.
Bağımsız Elektrik Üreticileri Birliğine göre işçilerin kurtarıldığı Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi kapsamında inşa edilen tünelde 115 işçinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.
Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.
Selde bugüne kadar 1254 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 4 binden fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor
Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu duyurmuştu.
Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.
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