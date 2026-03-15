NASA Artemis 2 fırlatması için yeni takvimi açıkladı
NASA Artemis 2 görevi için yeni takvimi açıkladı. Ay’a dönüş programının ilk mürettebatlı misyonunun en erken 1 Nisan’da fırlatılması planlanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 15.03.2026 12:31
Haber Güncellenme Tarihi: 15.03.2026 12:36
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’a dönüş programı Artemis kapsamında planlanan ilk mürettebatlı görev olan Artemis 2 için yeni fırlatma takvimini paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre görevin en erken 1 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Görev hazırlıkları kapsamında roketin 19 Mart’ta yeniden fırlatma rampasına taşınması öngörülüyor.
Artemis programı, NASA’nın insanlı Ay görevlerini yeniden başlatmayı hedefleyen uzun vadeli uzay keşif planının önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Artemis 2 görevinin, astronotları Ay çevresine göndererek programın sonraki aşamaları için kritik veriler sağlaması bekleniyor.
Görev hazırlıkları sürüyor
NASA tarafından paylaşılan bilgilere göre görevde kullanılacak roket ve Orion uzay aracının hazırlık süreçleri devam ediyor. Planlama doğrultusunda roketin 19 Mart’ta yeniden fırlatma rampasına taşınması hedefleniyor.
Bu süreçte mühendislik kontrolleri, sistem testleri ve uçuş güvenliği analizleri yürütülüyor. NASA ekipleri, görev öncesi tüm sistemlerin planlanan performans kriterlerini karşıladığını doğrulamaya odaklanıyor.
Risk analizleri değerlendiriliyor
NASA’nın Artemis programı yöneticilerinden John Honeycutt, düzenlenen basın toplantısında görev hazırlıklarının kapsamlı güvenlik değerlendirmeleri ile sürdürüldüğünü belirtti. Honeycutt, olası risklerin ayrıntılı şekilde analiz edildiğini ifade etti.
Honeycutt açıklamasında, “Yanlış gidebilecek her şeyi değerlendirdiğimizden ve tüm riskleri analiz ettiğimizden emin olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Görev kapsamında yürütülen teknik incelemelerin, fırlatma takviminin netleşmesinde belirleyici rol oynaması bekleniyor.
NASA’nın Artemis programı, insanlı Ay görevlerinin yeniden başlatılması ve ilerleyen aşamalarda Ay yüzeyine iniş gerçekleştirilmesi hedefini içeriyor. Programın sonraki görevlerinin, Ay çevresinde sürdürülebilir insan varlığı kurulmasına yönelik altyapı çalışmalarına veri sağlaması planlanıyor.
