Mücteba Hamaney’den ilk açıklama: İntikam mesajı verdi
Mücteba Hamaney ilk açıklamasında intikam mesajı verdi. Devlet televizyonundan yayınlanan mesajda ABD üsleri ve Hürmüz Boğazı hakkında dikkat çeken ifadeler yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 18:43
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 18:51
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, göreve gelmesinin ardından ilk mesajını devlet televizyonu üzerinden yayımladı. Ses kaydı olarak paylaşılan açıklamada Hamaney, ülkede dökülen kan için intikam alınacağını belirterek ABD üsleri ve Hürmüz Boğazı konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Açıklama, bölgedeki güvenlik dengeleri ve enerji geçiş hatları açısından yakından takip ediliyor.
İlk mesaj devlet televizyonunda yayımlandı
Devlet televizyonunda ses kaydı olarak yayımlanan açıklamada Hamaney, İran’ın son dönemde yaşadığı saldırılara değindi. Ülkenin bölünmesine yönelik girişimlerin engellendiğini ifade eden Hamaney, halkı birlik olmaya çağırdı.
Hamaney, İran’ın komşu ülkelerde bulunan bazı askeri üslerden saldırıya uğradığını savunarak bu nedenle karşılık vermek zorunda kaldıklarını belirtti.
ABD üsleri ve bölgedeki askeri varlık
Açıklamada bölgedeki ABD üsleri de gündeme geldi. Hamaney, komşu ülkelerde bulunan ABD üslerinin hedef alınmaya devam edileceğini söyledi.
Bölgedeki askeri üslerin söz konusu ülkeleri kontrol altına alma amacı taşıdığını öne süren Hamaney, Körfez ülkelerine ABD üslerini kapatma çağrısında bulundu.
Hürmüz Boğazı vurgusu
Hamaney açıklamasında Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması gerektiğini savundu. İran’ın bu konuda mevcut tüm imkanlarını kullanması gerektiğini ifade etti.
Küresel petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı, enerji piyasaları açısından stratejik bir konumda bulunuyor. Bu nedenle bölgeden gelecek açıklamalar enerji ve finans piyasaları tarafından yakından izleniyor.
Direniş cephesi ve yeni cepheler
Hamaney, “direniş cephesi” olarak adlandırılan yapıların İslam devriminin değerlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Bölgedeki farklı cephelerin aktif hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
Savaş durumunun devam etmesi halinde bu cephelerin çıkarların gözetilmesi çerçevesinde devreye alınabileceğini söyledi.
Tazminat ve el koyma uyarısı
Açıklamada İran’a yönelik saldırılarla ilgili tazminat talebi de gündeme geldi. Hamaney, saldırılar nedeniyle sorumlu taraflardan tazminat talep edeceklerini ifade etti.
