MSB: İran’dan ateşlenen füze hedefe ulaşmadan önlendi!

MSB İran’dan ateşlenen füzenin NATO sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk hava sahasına giren tehdit nasıl önlendi?
Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 22:42
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 22:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, olayın ne zaman gerçekleştiği ve sistemlerin nasıl devreye alındığına ilişkin detay verilmezken, tehdit unsurlarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi. Gelişmenin, bölgedeki hava savunma kapasitesinin işleyişine dair yeni veriler sunması bekleniyor.
MSB tarafından yapılan açıklamada, İran’dan ateşlendiği belirlenen balistik mühimmatın Türk hava sahasına giriş yaptığı ve Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiği ifade edildi. Açıklamada, Türkiye’nin hava sahasına yönelik her türlü tehdide karşı kararlı ve tereddütsüz şekilde tedbir alındığı vurgulandı.
MSB hava sahası güvenliğine vurgu yaptı
Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin topraklarına ve hava sahasına yönelen tehditlerin yakından takip edildiği belirtilerek, millî güvenlik önceliği doğrultusunda tüm gelişmelerin dikkatle izlendiği kaydedildi. Açıklama, kamuoyuna saygıyla duyuruldu ifadesiyle tamamlandı.
NATO’dan müttefiklere savunma mesajı
NATO Sözcüsü Allison Hart, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ittifakın bu tür tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu bildirdi. Açıklamada, NATO’nun tüm müttefiklerini savunmak için gerekli adımları atmaya devam edeceği ifade edildi.
Doğu Akdeniz’de konuşlu hava ve füze savunma sistemlerinin aktif rol alması, bölgedeki güvenlik mimarisinin işleyişine yönelik yeni değerlendirmeleri gündeme getirebilir.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar