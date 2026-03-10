Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin ülkesinde operasyon yapma önerisini reddetti
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin ülkesinde operasyon yapma önerisini reddetti
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu kartelleriyle mücadele amacıyla "Meksika topraklarında operasyon yapılması" önerisini "bir kez daha" reddettiklerini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 09:50
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 09:51
Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında değerlendirmede bulunan Sheinbaum, uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ABD ile işbirliğine her zaman hazır olduklarını ancak ülke topraklarındaki operasyonları kendilerinin yöneteceğini söyledi.
Başkan Trump'ın, Meksika topraklarında ABD askerlerinin uyuşturucu kartellerine yönelik operasyon yapması teklifini kamuoyu önünde hatırlattığını dile getiren Sheinbaum, "Hayır dediğimizi basın mensupları önünde söylemesi iyi oldu. Çünkü bu doğru, biz hayır dedik. Ve gururla hayır demeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sheinbaum, ülkesinin ABD ile istihbarat ve güvenlik gibi alanlarda koordinasyon yürüttüğünü ancak Meksika topraklarında operasyon yapma yetkisinin yalnızca silahlı kuvvetler, güvenlik bakanlığı, ulusal muhafızlar, eyalet polisleri ve savcılıkların sorumluluğunda olduğunu vurguladı.
ABD'den ülkesine gönderilen silah kaçakçılığına dikkati çeken Sheinbaum, "ABD'nin bize çok yardımcı olabileceği bir konu olduğunu düşünüyoruz. ABD'den Meksika'ya yapılan yasa dışı silah kaçakçılığını durdurmak. Suç örgütlerinin kullandığı silahların yaklaşık yüzde 75'i ABD'den geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Donald Trump, 8 Mart'ta Latin Amerika ülkeleri liderleriyle bir araya geldiği Amerikan Kalkanı Zirvesi'ndeki konuşmasında, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum için "çok iyi bir insan" ifadesini kullanmış ancak onun kartellerle başa çıkamadığını savunmuştu.
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, çeşitli tarihlerde yaptığı açıklamalarda uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ABD Başkanı Trump'ın ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini ifade etmişti.
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin ülkesinde operasyon yapma önerisini reddetti
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu kartelleriyle mücadele amacıyla "Meksika topraklarında operasyon yapılması" önerisini "bir kez daha" reddettiklerini belirtti.
Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında değerlendirmede bulunan Sheinbaum, uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ABD ile işbirliğine her zaman hazır olduklarını ancak ülke topraklarındaki operasyonları kendilerinin yöneteceğini söyledi.
Başkan Trump'ın, Meksika topraklarında ABD askerlerinin uyuşturucu kartellerine yönelik operasyon yapması teklifini kamuoyu önünde hatırlattığını dile getiren Sheinbaum, "Hayır dediğimizi basın mensupları önünde söylemesi iyi oldu. Çünkü bu doğru, biz hayır dedik. Ve gururla hayır demeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sheinbaum, ülkesinin ABD ile istihbarat ve güvenlik gibi alanlarda koordinasyon yürüttüğünü ancak Meksika topraklarında operasyon yapma yetkisinin yalnızca silahlı kuvvetler, güvenlik bakanlığı, ulusal muhafızlar, eyalet polisleri ve savcılıkların sorumluluğunda olduğunu vurguladı.
ABD'den ülkesine gönderilen silah kaçakçılığına dikkati çeken Sheinbaum, "ABD'nin bize çok yardımcı olabileceği bir konu olduğunu düşünüyoruz. ABD'den Meksika'ya yapılan yasa dışı silah kaçakçılığını durdurmak. Suç örgütlerinin kullandığı silahların yaklaşık yüzde 75'i ABD'den geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Donald Trump, 8 Mart'ta Latin Amerika ülkeleri liderleriyle bir araya geldiği Amerikan Kalkanı Zirvesi'ndeki konuşmasında, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum için "çok iyi bir insan" ifadesini kullanmış ancak onun kartellerle başa çıkamadığını savunmuştu.
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, çeşitli tarihlerde yaptığı açıklamalarda uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ABD Başkanı Trump'ın ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini ifade etmişti.
