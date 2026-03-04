Körfez üzerinden kirli provokasyon: DMM'den saldırı iddialarına yalanlama
DMM: Türkiye'nin BAE'deki yerleri 'meşru hedef' olarak göreceği iddiası doğru değil. Resmi açıklama yapılmadı. Türkiye, diplomasiyi savunuyor. Kamuoyu resmi kaynakları takip etmeli.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 12:16
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 12:16
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırması durumunda BAE'deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı açıklandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de resmi kurumlar tarafından bu yönde yapılmış bir değerlendirmenin veya açıklamanın bulunmadığını kaydetti.
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırması durumunda BAE'deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı" şeklindeki iddialar doğru değildir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır.
Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil; diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politikayı savunmaktadır.
Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur.
