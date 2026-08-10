Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde deprem sonrası alarm
Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde deprem sonrası alarm
Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından duyurulan sarsıntı başkent Bogota dahil ülkenin farklı bölgelerinde hissedilirken, depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 19:04
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 19:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kolombiya Jeoloji Servisi’nin ön verilerine göre depremin merkez üssü, Chocó eyaletindeki San José del Palmar olarak belirlendi. Sarsıntının yaklaşık 82 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Deprem, Bogota’nın yanı sıra ülkenin farklı kesimlerinde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlardan farklı kentlerden bildirimler geldi.
Tsunami uyarısının ardından kıyılar takip ediliyor
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililerin olası deniz hareketliliğine karşı kıyı bölgelerindeki gelişmeleri takip ettiği belirtildi.
İlk açıklamalarda deprem nedeniyle can kaybı veya hasar bildirilmedi. Yetkililerin saha çalışmalarını sürdürdüğü, olası hasara ilişkin tespitlerin yapılmasının ardından yeni bilgilerin paylaşılmasının beklendiği aktarıldı.
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Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde deprem sonrası alarm
Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından duyurulan sarsıntı başkent Bogota dahil ülkenin farklı bölgelerinde hissedilirken, depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Kolombiya Jeoloji Servisi’nin ön verilerine göre depremin merkez üssü, Chocó eyaletindeki San José del Palmar olarak belirlendi. Sarsıntının yaklaşık 82 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Deprem, Bogota’nın yanı sıra ülkenin farklı kesimlerinde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlardan farklı kentlerden bildirimler geldi.
Tsunami uyarısının ardından kıyılar takip ediliyor
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililerin olası deniz hareketliliğine karşı kıyı bölgelerindeki gelişmeleri takip ettiği belirtildi.
İlk açıklamalarda deprem nedeniyle can kaybı veya hasar bildirilmedi. Yetkililerin saha çalışmalarını sürdürdüğü, olası hasara ilişkin tespitlerin yapılmasının ardından yeni bilgilerin paylaşılmasının beklendiği aktarıldı.
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