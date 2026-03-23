Kolombiya’da 110’dan fazla askeri taşıyan uçak düştü
Kolombiya’da 110’dan fazla askeri taşıyan uçak kazası sonrası arama kurtarma çalışmaları sürerken, olayın nedeni ve can kaybına ilişkin verilerin netleşmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 23.03.2026 22:31
Haber Güncellenme Tarihi: 23.03.2026 22:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kolombiya’nın güneyinde yer alan Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında, Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait FAC-10016 tescilli C-130H Hercules tipi askeri nakliye uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. İlk belirlemelere göre uçakta 110’dan fazla askeri personel bulunurken, şu ana kadar 20 askerin kurtarıldığı bildirildi.
Kaza kalkıştan kısa süre sonra meydana geldi
Yetkililer, kazanın yerleşim merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede gerçekleştiğini açıkladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın düştüğü bölgede yoğun siyah duman ve alevlerin yükseldiği görüldü. Bölgeye çok sayıda sivil savunma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Savunma Bakanı açıklama yaptı
Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, askeri birimlerin olay yerine ulaştığını belirtti. Sanchez, kazada can kaybı sayısı ve nedenine ilişkin kesin bilgilerin henüz netleşmediğini ifade etti.
Soruşturma başlatıldı
Kazanın ardından resmi soruşturma başlatıldığı bildirildi. Savunma Bakanı Sanchez, yetkililerden gelecek doğrulanmış bilgiler dışında spekülasyon yapılmaması gerektiğini vurguladı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, ekiplerin enkaz alanındaki incelemeleri devam ediyor.
Arama çalışmaları sürüyor
Yetkililer, kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ve yeni bilgilerin resmi kanallar aracılığıyla paylaşılacağını açıkladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
