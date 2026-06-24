Katil fırsatı kaçırmadı! Türkiye'nin işbirliği yaptığı Afrika ülkesine sızdılar
Katil fırsatı kaçırmadı! Türkiye'nin işbirliği yaptığı Afrika ülkesine sızdılar
Soykırımcı İsrail'in, İran ile yaşanan gerilimin hemen ardından 50 askerden oluşan bu grubu Türkiye'nin askeri işbirliği yürüttüğü Somali'ye konuşlandırıldığı iddia edildi.
Haber Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:02
Haber Güncellenme Tarihi: 24.06.2026 09:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin askeri işbirliği yürüttüğü Somali'de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Middle East Eye, Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk ülke olan İsrail, 50 askerden oluşan bu grubu şubat ayı sonlarında İran ile yaşanan gerilimin hemen ardından bölgeye konuşlandırıldığını öne sürdü.
Somali istihbarat raporlarına dayandırılan iddialara göre İsrail ordusu, yerel halkla kolayca karışabilmesi ve dikkat çekmemesi için özellikle Etiyopya kökenliler başta olmak üzere Afrika asıllı askerleri görevlendirdi.
İsrail askeri yetkilileri yorum yapmaktan kaçınarak konunun siyasi kanadı ilgilendirdiğini belirtti. Ancak İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Somaliland ile uzun yıllardır güvenlik alanında gizli işbirlikleri yürütüldüğünü söylemişti.
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Katil fırsatı kaçırmadı! Türkiye'nin işbirliği yaptığı Afrika ülkesine sızdılar
Soykırımcı İsrail'in, İran ile yaşanan gerilimin hemen ardından 50 askerden oluşan bu grubu Türkiye'nin askeri işbirliği yürüttüğü Somali'ye konuşlandırıldığı iddia edildi.
Türkiye'nin askeri işbirliği yürüttüğü Somali'de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Middle East Eye, Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk ülke olan İsrail, 50 askerden oluşan bu grubu şubat ayı sonlarında İran ile yaşanan gerilimin hemen ardından bölgeye konuşlandırıldığını öne sürdü.
Somali istihbarat raporlarına dayandırılan iddialara göre İsrail ordusu, yerel halkla kolayca karışabilmesi ve dikkat çekmemesi için özellikle Etiyopya kökenliler başta olmak üzere Afrika asıllı askerleri görevlendirdi.
İsrail askeri yetkilileri yorum yapmaktan kaçınarak konunun siyasi kanadı ilgilendirdiğini belirtti. Ancak İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Somaliland ile uzun yıllardır güvenlik alanında gizli işbirlikleri yürütüldüğünü söylemişti.
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