İsrail-Yunanistan’ın “Aşil Kalkanı” planına Azerbaycan’dan dikkat çeken mesaj
İsrail-Yunanistan’ın “Aşil Kalkanı” planına Azerbaycan’dan dikkat çeken mesaj
Azerbaycan basını, İsrail ve Yunanistan arasında imzalanan hava savunma anlaşmasının Türkiye’nin bölgedeki etkisini sınırlayamayacağını belirterek Ankara-Bakü iş birliğine dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 10:50
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 10:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail ile Yunanistan arasında yaklaşık 3,1 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava ve füze savunma sisteminin kurulmasına yönelik hazırlıklar sürerken, Azerbaycan merkezli News.az, projenin Doğu Akdeniz'deki güç dengelerine etkisini Türkiye üzerinden değerlendirdi.
TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE ARTAN ASKERİ VE SİYASİ ETKİSİ
Yayımlanan analizde, "Aşil Kalkanı"nın Yunanistan için önemli bir savunma kapasitesi sağlayabileceği ancak Türkiye'nin bölgede artan askeri ve siyasi etkisini sınırlandırabilecek bir "jeopolitik kalkan" haline gelmesinin olası görünmediği belirtildi.
Projenin yalnızca askeri modernizasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilen analizde, Yunanistan ile İsrail arasındaki yakınlaşmanın daha geniş bir jeopolitik boyut taşıdığına dikkat çekildi.
TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ YÜKSELİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Analizde, Yunanistan'ın bölgede değişen askeri denge karşısında savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı ifade edilirken, Türkiye'nin son yıllarda insansız hava araçları, füze sistemleri, savaş gemileri ve diğer savunma platformlarının üretiminde önemli ilerleme kaydettiği vurgulandı.
Türkiye'nin dışa bağımlı bir savunma yapısından giderek bağımsız bir askeri üretim merkezi haline geldiği belirtilen analizde, bu durumun Ankara'ya dış politikada daha geniş hareket alanı sağladığı kaydedildi.
"TÜRKİYE DENKLEMİN DIŞINDA TUTULAMAZ"
News.az'e göre asıl mesele, Yunanistan'ın savunma kapasitesini artırmasından çok, bu sürecin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkisini sınırlamayı amaçlayan daha geniş bir bölgesel yapılanmaya dönüşüp dönüşmeyeceği.
Türkiye'nin coğrafi konumu, NATO'daki rolü ve Karadeniz, Ege, Kıbrıs ile Orta Doğu'daki çıkarları nedeniyle bölgesel güvenlik denkleminden çıkarılamayacağı belirtilen analizde, Ankara dikkate alınmadan Atina-Tel Aviv ekseninde kurulacak bir güvenlik mimarisinin mevcut gerilimleri daha da artırabileceği ifade edildi.
"AŞİL KALKANI TÜRK ETKİSİNİ DURDURAMAZ"
Analizde, "Aşil Kalkanı"nın Yunanistan'ın hava savunmasını güçlendirebileceği ancak tek bir savunma sisteminin bölgedeki temel güç dengesini değiştirmesinin zor olduğu vurgulandı.
News.az, değerlendirmesini şu ifadelerle özetledi:
"Aşil Kalkanı Yunanistan için etkili bir savunma aracı olabilir, ancak Türk etkisinin büyümesini durdurabilecek jeopolitik bir kalkan haline gelmesi olası görünmüyor."
Analizde son olarak, Doğu Akdeniz'de sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin Türkiye'yi dışlayan bir yaklaşım üzerine kurulamayacağı, bölgesel istikrar için askeri kapasite artışının siyasi diyalogla desteklenmesi gerektiği belirtildi.
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İsrail-Yunanistan’ın “Aşil Kalkanı” planına Azerbaycan’dan dikkat çeken mesaj
Azerbaycan basını, İsrail ve Yunanistan arasında imzalanan hava savunma anlaşmasının Türkiye’nin bölgedeki etkisini sınırlayamayacağını belirterek Ankara-Bakü iş birliğine dikkat çekti.
İsrail ile Yunanistan arasında yaklaşık 3,1 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava ve füze savunma sisteminin kurulmasına yönelik hazırlıklar sürerken, Azerbaycan merkezli News.az, projenin Doğu Akdeniz'deki güç dengelerine etkisini Türkiye üzerinden değerlendirdi.
TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE ARTAN ASKERİ VE SİYASİ ETKİSİ
Yayımlanan analizde, "Aşil Kalkanı"nın Yunanistan için önemli bir savunma kapasitesi sağlayabileceği ancak Türkiye'nin bölgede artan askeri ve siyasi etkisini sınırlandırabilecek bir "jeopolitik kalkan" haline gelmesinin olası görünmediği belirtildi.
Projenin yalnızca askeri modernizasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilen analizde, Yunanistan ile İsrail arasındaki yakınlaşmanın daha geniş bir jeopolitik boyut taşıdığına dikkat çekildi.
TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ YÜKSELİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Analizde, Yunanistan'ın bölgede değişen askeri denge karşısında savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı ifade edilirken, Türkiye'nin son yıllarda insansız hava araçları, füze sistemleri, savaş gemileri ve diğer savunma platformlarının üretiminde önemli ilerleme kaydettiği vurgulandı.
Türkiye'nin dışa bağımlı bir savunma yapısından giderek bağımsız bir askeri üretim merkezi haline geldiği belirtilen analizde, bu durumun Ankara'ya dış politikada daha geniş hareket alanı sağladığı kaydedildi.
"TÜRKİYE DENKLEMİN DIŞINDA TUTULAMAZ"
News.az'e göre asıl mesele, Yunanistan'ın savunma kapasitesini artırmasından çok, bu sürecin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkisini sınırlamayı amaçlayan daha geniş bir bölgesel yapılanmaya dönüşüp dönüşmeyeceği.
Türkiye'nin coğrafi konumu, NATO'daki rolü ve Karadeniz, Ege, Kıbrıs ile Orta Doğu'daki çıkarları nedeniyle bölgesel güvenlik denkleminden çıkarılamayacağı belirtilen analizde, Ankara dikkate alınmadan Atina-Tel Aviv ekseninde kurulacak bir güvenlik mimarisinin mevcut gerilimleri daha da artırabileceği ifade edildi.
"AŞİL KALKANI TÜRK ETKİSİNİ DURDURAMAZ"
Analizde, "Aşil Kalkanı"nın Yunanistan'ın hava savunmasını güçlendirebileceği ancak tek bir savunma sisteminin bölgedeki temel güç dengesini değiştirmesinin zor olduğu vurgulandı.
News.az, değerlendirmesini şu ifadelerle özetledi:
"Aşil Kalkanı Yunanistan için etkili bir savunma aracı olabilir, ancak Türk etkisinin büyümesini durdurabilecek jeopolitik bir kalkan haline gelmesi olası görünmüyor."
Analizde son olarak, Doğu Akdeniz'de sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin Türkiye'yi dışlayan bir yaklaşım üzerine kurulamayacağı, bölgesel istikrar için askeri kapasite artışının siyasi diyalogla desteklenmesi gerektiği belirtildi.
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