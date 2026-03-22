İsrail İran- ABD savaşında 23 gün! Netanyahu: Zor bir gece geçiriyoruz
İsrail İran- ABD savaşı 23 gününde Arad kentinde yıkım arttı. İran’ın gece saldırılarında ölü ve yaralı sayısı yükselirken bölgedeki gelişmeler yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 22.03.2026 09:39
Haber Güncellenme Tarihi: 22.03.2026 09:44
İsrail ile İran arasında 2026 yılında devam eden savaşın 23’üncü gününde, İran gece saatlerinden itibaren İsrail’in güneyine yönelik çok dalgalı füze saldırıları düzenledi. Arad kentinin ağır şekilde etkilendiği saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı. Bölgedeki hasarın boyutu ve can kaybına ilişkin verilerin güncellenmesi bekleniyor.
İran’ın saldırılarında İsrail’in güneyindeki Arad kentinde çok sayıda bina hasar aldı. İsrail acil yardım ekipleri bölgeye yoğun şekilde sevk edilirken, yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu bildirildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Dimona bölgesi de hedef alındı
İran’ın saldırı dalgalarında Dimona nükleer tesisinin bulunduğu bölge de hedefler arasında yer aldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, saldırılarda çoğu hafif olmak üzere 31 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırı anında panik yaşayan 20 kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellenmeye çalışıldığını açıkladı. Saldırılar sırasında ülkenin güneyinde sirenlerin çaldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı aktarıldı.
Netanyahu zor gece açıklaması yaptı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların ardından yaptığı açıklamada “çok zor bir gece” geçirdiklerini belirtti. Netanyahu, Arad Belediye Başkanı ile görüştüğünü ve bölgeye tüm desteklerin sağlanması talimatını verdiğini açıkladı. İsrail yönetimi, İran ve bölgedeki hedeflere yönelik operasyonların süreceğini bildirdi.
ABD ve İran arasında karşılıklı açıklamalar
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde enerji altyapısının hedef alınacağını açıkladı. İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik ise ülkesinin ABD ve İsrail’e karşı operasyonlarını sürdüreceğini belirtti.
İran tarafından yapılan açıklamalarda, savaşın “düşman tamamen durdurulana kadar” devam edeceği ifade edilirken, olası saldırılara karşı ABD ve İsrail altyapılarının hedef alınabileceği bildirildi.
İran hava savunması SİHA düşürdüğünü açıkladı
İran ordusu, Tahran semalarında İsrail ve ABD’ye ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana 127 farklı SİHA’nın etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.
Çok Okunanlar