İsrail’in saldırısında İranlı üst düzey isim öldürüldü
İsrail saldırısı İran Besic komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin ölümüne yol açtı. İran doğruladı, bölgedeki gelişmeler yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 22:16
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 22:19
İsrail ordusunun İran’a yönelik saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin öldürüldüğü açıklandı. İran basını ve yetkililer, Süleymani’nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı. Gelişme, bölgedeki askeri ve diplomatik dengelerin seyrine yönelik beklentileri yeniden gündeme taşıdı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan isimlerden birinin Besic lideri Gulam Rıza Süleymani olduğu belirtildi. İran kaynakları da saldırı sonucunda Süleymani’nin öldüğünü teyit etti. Söz konusu gelişme, devam eden çatışmalar kapsamında üst düzey kayıpların arttığına işaret etti.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları
İsrail ve ABD, İran ile yürütülen müzakere süreci devam ederken 28 Şubat 2026 tarihinde İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. Operasyonların ardından bölgede karşılıklı saldırılar hız kazandı.
İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlenen hedeflere saldırılar düzenledi.
Can kaybı ve bilanço
İranlı yetkililer, ABD ve İsrail saldırıları sonucunda ölü sayısının 1348’i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığını açıkladı. Açıklamalarda, hayatını kaybedenler arasında üst düzey askeri ve siyasi isimlerin de bulunduğu belirtildi.
Gelişmeler, bölgedeki askeri hareketliliğin yanı sıra uluslararası diplomatik temasların yoğunlaşmasına neden olurken, sürecin nasıl şekilleneceği izlenmeye devam ediyor.
İsrail’in saldırısında İranlı üst düzey isim öldürüldü
