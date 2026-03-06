İsrail’in Lübnan saldırılarında ölü sayısı 217’ye çıktı
İsrail’in Lübnan’a 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 217’ye, yaralı sayısı ise 798’e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı yeni verileri açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 20:05
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 20:07
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 217’ye, yaralı sayısının ise 798’e yükseldiğini açıkladı. Açıklama, ülkede devam eden saldırıların insani bilançosunun büyümeye devam ettiğini ortaya koydu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart sabahından itibaren düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 94 artarak 217’ye ulaştığı bildirildi. Yaralı sayısının ise 798 olarak kaydedildiği belirtildi.
Ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor
Lübnan Sağlık Bakanlığı, bir gün önce yaptığı açıklamada saldırılarda ölenlerin sayısının 123, yaralıların sayısının ise 683 olduğunu duyurmuştu. Son verilerle birlikte ölü sayısının 94 kişi artarak 217’ye çıktığı, yaralı sayısının da yükseldiği kaydedildi.
Sağlık yetkilileri, saldırılar nedeniyle çok sayıda yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bilanço verilerinin güncellenmeye devam ettiğini bildirdi.
İsrail saldırıları 2 Mart’ta başladı
İsrail ordusu 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edildiğini iddia ederek ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından İsrail ordusu Lübnan genelinde hava saldırıları başlattığını bildirmişti.
İsrail ordusu, başkent Beyrut’un da hedef alındığı saldırıların havadan ve denizden sürdüğünü ve Lübnan’da kara operasyonunu genişletme kararı aldığını açıklamıştı.
