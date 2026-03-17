  • İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği Laricani'nin mesaj yayımlayacağı duyuruldu

İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği Laricani'nin mesaj yayımlayacağı duyuruldu

İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin kısa süre sonra bir mesaj yayımlayacağı duyuruldu.

Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 13:13
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 13:14
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği Laricani'nin mesaj yayımlayacağı duyuruldu

Laricani'nin ofisine ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin mesajı birkaç dakika içinde yayınlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

İsrail basını, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani'nin dün gece hava saldırısında hedef alındığını iddia etmişti. Basına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Laricani'ye yönelik hava saldırısının sonucunun henüz bilinmediğini ifade etmişti.

