İsrail Beyrut’un Dahiye bölgesine 200 füze ile saldırdı
İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesine 200 füze ile saldırdı. Lübnan kaynaklarına göre saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti, bölgede patlamalar art arda meydana geldi.
Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 23:23
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 23:24
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Saldırı öncesinde sivillere bölgeyi terk etmeleri yönünde uyarı yapıldığı belirtilirken, kısa süre sonra bölgeye çok sayıda füze gönderildi. Lübnan makamları saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Çatışmalar, İsrail ile İran arasındaki savaşın 12. gününde Lübnan cephesinde de şiddetlenirken, Beyrut’un güneyinde art arda patlamalar meydana geldi. Uluslararası televizyon kanallarının canlı yayınlarında Dahiye bölgesinde yükselen duman ve patlama görüntüleri yer aldı.
İsrail 200 füze gönderildiğini açıkladı
İsrail tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında Beyrut’un Dahiye bölgesindeki belirli noktaların hedef alındığı bildirildi. Açıklamada saldırılarda toplam 200 füzenin kullanıldığı ifade edildi.
İsrail ordusunun saldırıdan önce bölgede yaşayan sivillere tahliye çağrısında bulunduğu aktarıldı. Uyarıların ardından gerçekleştirilen bombardımanda Dahiye’de çok sayıda noktada patlamalar meydana geldi.
Lübnan can kaybını duyurdu
Lübnan makamları, füze saldırılarında 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda yaralananların bulunduğu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
