İspanya, İsrail büyükelçisini geri çekti

İspanya hükümeti, İsrail’deki büyükelçisini görevden çekme kararı aldı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre, büyükelçinin geri çekilmesi salı günü kararlaştırıldı.

Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 15:06
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 15:06
Kaynak: Haber Merkezi
İspanya, İsrail büyükelçisini geri çekti

İspanya hükümeti, İsrail’deki büyükelçisini görevden alma kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, İspanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin bundan sonra bir maslahatgüzar tarafından yönetileceğini belirtti.

