İspanya basını: Türkiye ile caydırıcı güce ulaşılacak
İspanya basını: Türkiye ile caydırıcı güce ulaşılacak
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke ittifakını gündemine alan İspanya basını, Mısır'ın ittifaka dahil olmasının bölgede meydana getireceği etkilerini analiz etti. Mısır'ın ittifaka katılımının Kızıldeniz ve etrafındaki güç eksenini kökten değiştireceği vurgulandı. Türk deniz teknolojisi ve askeri sanayisinin Mısır'ın üs ve gemileriyle birleşmesinin ABD ve Çin seviyesinde küresel bir deniz caydırıcı gücüne ulaşacağı kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.09.2026 09:57
Haber Güncellenme Tarihi: 05.09.2026 09:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İspanya basını, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan oluşan Mekke ittifakına Mısır'ın da dahil olmasının Kızıldeniz güç eksenini yeniden yapılandıracağını yazdı.
Kızıldeniz'de Mekke ittifakı üyelerinin gelecekteki deniz tatbikatlarının rutin bir eğitim tatbikatı olmaktan çok, tarihsel olarak Batı güçlerinin gözetiminde olan bir bölgede alternatif bir güvenlik mimarisinin sahnelenmesini temsil edeceği dile getirildi.
MEKKE İTTİFAKI BÖLGEDE GÜÇ DENGESİNİ YENİDEN TANIMLIYOR
Bu yeni ortaya çıkan askeri üçlünün jeopolitik erişimi, üyelerinin stratejik motivasyonları ve temel olarak, Mısır'ın Mekke ittifakına resmen dahil edilmesinin deniz tatbikatlarında yaratacağı değişimin göz ardı edilemeyeceği vurgulanan analizde, "Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik yorgunluğu ve özellikle de Hint Okyanusu'nu Akdeniz'e bağlayan suların kontrolünü savunma ihtiyacının arttığı bir dönemde, bu ittifak Büyük Orta Doğu ve Doğu Afrika'daki güç dengesini yeniden tanımlıyor" ifadeleri kullanıldı.
GELECEKTEKİ TATBİKATLARIN HEGEMONİK BİR BÖLGESEL BLOĞA DÖNÜŞME İHTİMALİ
Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinine, Suudi Arabistan'ın stratejik özerklik arayışına ve Pakistan'ın nükleer gücüne vurgu yapılan analizde, Mısır'ın Kızıldeniz'deki deniz tatbikatlarına ve Mekke ittifaka dahil edilmesi ihtimalinin, askeri bir işbirliği tatbikatını hegemonik bir bölgesel bloğa dönüştüreceğinden bahsedildi.
Kahire'nin bu eksene aktif olarak katılmaya karar vermesi durumunda, üç önemli sonucun ortaya çıkacağı belirtildi.
AVRUPA BİRLİĞİ VE ASYA İLE MÜZAKERELERDE DEVASA KOZ
İttifakın Kızıldeniz'in en kritik iki boğazı olan Süveyş Kanalı ve Babu'l Mendeb Boğazı'nı etkin bir şekilde kontrol altına alacağa ve bunun bloğa küresel ticari ve askeri trafiği izleme, koruma veya aşırı bir senaryoda kısıtlama konusunda benzeri görülmemiş bir kapasite kazandıracağı ve Avrupa Birliği-Asya ile müzakerelerde devasa bir koz sağlayacağa kaydedildi.
TÜRKİYE VE MISIR'IN BİRLEŞMESİ ABD VE ÇİN'İN ULAŞABİLECEĞİ CAYDIRICI BİR DENİZ GÜCÜ OLUŞTURACAK
Analizde, "Türk deniz teknolojisi ve askeri sanayisinin, Mısır donanmasının üsleri ve gemileriyle birleşmesi yalnızca iki büyük gücün (ABD ve Çin) ulaşabileceği caydırıcı bir deniz gücü yaratacak. Açıkçası, Kızıldeniz çevresinde bu dört uluslu bloğun birleşmesi, büyük küresel ve bölgesel güçlerin büyükelçiliklerine doğrudan şok dalgaları gönderiyor. Washington için bu hareket bir paradoksu temsil ediyor. Bir yandan, Kızıldeniz'i istikrara kavuşturan yerel bir ittifak, ABD Beşinci Filosu'nun operasyonel yükünü hafifletiyor. Diğer yandan, endişe verici bir siyasi kontrol kaybını gösteriyor. Bu ülkeler, uluslararası ticaretin en kritik arterlerinden birinin güvenliğini koordine etmek için artık NATO'nun iznine veya liderliğine ihtiyaç duymadıklarını gösteriyorlar" denildi.
YETKİ DEVRİNE DAYALI GÜVENLİK DÖNEMİNİN SONU
Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Çin ile mükemmel ilişkiler sürdürmesi nedeniyle, Pekin'in bu ekseni Hint Okyanusu'ndaki ABD ve Hindistan askeri varlığına uygun bir alternatif olarak görebileceği vurgulanan analizde, "Öte yandan, böylesine bütünleşik bir bölgesel blok sulara hakim olursa, Rusya'nın Sudan limanında kalıcı bir deniz üssü kurma yönündeki tarihi emelleri engellenecektir. O zaman Rusya batıda NATO, güneyde ise Sünni NATO ile çevrili olacaktır. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Kızıldeniz'de yapılan deniz tatbikatları, Orta Doğu'da yetki devrine dayalı güvenlik döneminin sonunu işaret ediyor. Eğer Mısır da bu denkleme resmen katılırsa, basit bir işbirliği anlaşmasına değil, gezegenin en sıcak bölgelerinden birinde güvenlik koşullarını dikte edebilecek yeni bir bölgesel çok kutuplu düzenin doğuşuna tanık olacağız" ifadeleri kullanıldı.
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İspanya basını: Türkiye ile caydırıcı güce ulaşılacak
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke ittifakını gündemine alan İspanya basını, Mısır'ın ittifaka dahil olmasının bölgede meydana getireceği etkilerini analiz etti. Mısır'ın ittifaka katılımının Kızıldeniz ve etrafındaki güç eksenini kökten değiştireceği vurgulandı. Türk deniz teknolojisi ve askeri sanayisinin Mısır'ın üs ve gemileriyle birleşmesinin ABD ve Çin seviyesinde küresel bir deniz caydırıcı gücüne ulaşacağı kaydedildi.
İspanya basını, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan oluşan Mekke ittifakına Mısır'ın da dahil olmasının Kızıldeniz güç eksenini yeniden yapılandıracağını yazdı.
Kızıldeniz'de Mekke ittifakı üyelerinin gelecekteki deniz tatbikatlarının rutin bir eğitim tatbikatı olmaktan çok, tarihsel olarak Batı güçlerinin gözetiminde olan bir bölgede alternatif bir güvenlik mimarisinin sahnelenmesini temsil edeceği dile getirildi.
MEKKE İTTİFAKI BÖLGEDE GÜÇ DENGESİNİ YENİDEN TANIMLIYOR
Bu yeni ortaya çıkan askeri üçlünün jeopolitik erişimi, üyelerinin stratejik motivasyonları ve temel olarak, Mısır'ın Mekke ittifakına resmen dahil edilmesinin deniz tatbikatlarında yaratacağı değişimin göz ardı edilemeyeceği vurgulanan analizde, "Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik yorgunluğu ve özellikle de Hint Okyanusu'nu Akdeniz'e bağlayan suların kontrolünü savunma ihtiyacının arttığı bir dönemde, bu ittifak Büyük Orta Doğu ve Doğu Afrika'daki güç dengesini yeniden tanımlıyor" ifadeleri kullanıldı.
GELECEKTEKİ TATBİKATLARIN HEGEMONİK BİR BÖLGESEL BLOĞA DÖNÜŞME İHTİMALİ
Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinine, Suudi Arabistan'ın stratejik özerklik arayışına ve Pakistan'ın nükleer gücüne vurgu yapılan analizde, Mısır'ın Kızıldeniz'deki deniz tatbikatlarına ve Mekke ittifaka dahil edilmesi ihtimalinin, askeri bir işbirliği tatbikatını hegemonik bir bölgesel bloğa dönüştüreceğinden bahsedildi.
MISIR'IN MEKKE İTTİFAKINA KATILMASININ ETKİLERİ...
Kahire'nin bu eksene aktif olarak katılmaya karar vermesi durumunda, üç önemli sonucun ortaya çıkacağı belirtildi.
AVRUPA BİRLİĞİ VE ASYA İLE MÜZAKERELERDE DEVASA KOZ
İttifakın Kızıldeniz'in en kritik iki boğazı olan Süveyş Kanalı ve Babu'l Mendeb Boğazı'nı etkin bir şekilde kontrol altına alacağa ve bunun bloğa küresel ticari ve askeri trafiği izleme, koruma veya aşırı bir senaryoda kısıtlama konusunda benzeri görülmemiş bir kapasite kazandıracağı ve Avrupa Birliği-Asya ile müzakerelerde devasa bir koz sağlayacağa kaydedildi.
TÜRKİYE VE MISIR'IN BİRLEŞMESİ ABD VE ÇİN'İN ULAŞABİLECEĞİ CAYDIRICI BİR DENİZ GÜCÜ OLUŞTURACAK
Analizde, "Türk deniz teknolojisi ve askeri sanayisinin, Mısır donanmasının üsleri ve gemileriyle birleşmesi yalnızca iki büyük gücün (ABD ve Çin) ulaşabileceği caydırıcı bir deniz gücü yaratacak. Açıkçası, Kızıldeniz çevresinde bu dört uluslu bloğun birleşmesi, büyük küresel ve bölgesel güçlerin büyükelçiliklerine doğrudan şok dalgaları gönderiyor. Washington için bu hareket bir paradoksu temsil ediyor. Bir yandan, Kızıldeniz'i istikrara kavuşturan yerel bir ittifak, ABD Beşinci Filosu'nun operasyonel yükünü hafifletiyor. Diğer yandan, endişe verici bir siyasi kontrol kaybını gösteriyor. Bu ülkeler, uluslararası ticaretin en kritik arterlerinden birinin güvenliğini koordine etmek için artık NATO'nun iznine veya liderliğine ihtiyaç duymadıklarını gösteriyorlar" denildi.
YETKİ DEVRİNE DAYALI GÜVENLİK DÖNEMİNİN SONU
Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Çin ile mükemmel ilişkiler sürdürmesi nedeniyle, Pekin'in bu ekseni Hint Okyanusu'ndaki ABD ve Hindistan askeri varlığına uygun bir alternatif olarak görebileceği vurgulanan analizde, "Öte yandan, böylesine bütünleşik bir bölgesel blok sulara hakim olursa, Rusya'nın Sudan limanında kalıcı bir deniz üssü kurma yönündeki tarihi emelleri engellenecektir. O zaman Rusya batıda NATO, güneyde ise Sünni NATO ile çevrili olacaktır. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Kızıldeniz'de yapılan deniz tatbikatları, Orta Doğu'da yetki devrine dayalı güvenlik döneminin sonunu işaret ediyor. Eğer Mısır da bu denkleme resmen katılırsa, basit bir işbirliği anlaşmasına değil, gezegenin en sıcak bölgelerinden birinde güvenlik koşullarını dikte edebilecek yeni bir bölgesel çok kutuplu düzenin doğuşuna tanık olacağız" ifadeleri kullanıldı.
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