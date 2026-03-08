İspanya Başbakanı Sanchez’den Türk bayraklı paylaşım
İspanya Başbakanı Sanchez’in Soria mitinginden paylaştığı Türk bayrağı görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım kısa sürede geniş etkileşim aldı.
Haber Giriş Tarihi: 08.03.2026 10:45
Haber Güncellenme Tarihi: 08.03.2026 10:50
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Soria kentinde düzenlenen bir mitingden paylaşılan görüntüler arasında yer alan Türk bayrağını sosyal medya hesabında yayımladı. Sanchez paylaşımında Türk sosyal medya topluluğuna selam gönderirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş etkileşim aldı.
Sanchez tarafından paylaşılan videoda miting alanındaki kalabalığın “Savaşa hayır” sloganları attığı anlar yer aldı. Görüntülerde kalabalığın arasında dalgalanan Türk bayrağı da dikkat çekti.
Sanchez’ten Türk sosyal medya topluluğuna mesaj
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez paylaşımında, “Soria mitinginden bana gönderilen görüntülerden biri. Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun” ifadelerini kullandı. Paylaşımın ardından görüntü sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldı.
Soria mitingindeki görüntüler gündem oldu
Sanchez’in paylaşımında yer verdiği görüntüler kısa sürede Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Soria kentinde düzenlenen etkinlikte kalabalığın taşıdığı pankartlar ve attığı sloganlar görüntülerde yer aldı.
