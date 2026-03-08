İran Uzmanlar Meclisi yeni dini lider için uzlaştı
İran Uzmanlar Meclisi yeni dini lider için uzlaşı sağladı. Ayetullah Ali Hamaney’in ardından seçilen ismin güvenlik gerekçesiyle henüz açıklanmadığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 08.03.2026 15:06
Haber Güncellenme Tarihi: 08.03.2026 15:08
İran Uzmanlar Meclisi üyeleri, Ayetullah Ali Hamaney’in ölümünün ardından ülkenin yeni dini liderinin belirlenmesi konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı. Meclis üyeleri tarafından alınan kararın kısa süre içinde kamuoyuna duyurulmasının beklendiği bildirildi. Açıklanan sürecin bölgesel güvenlik dengeleri açısından yakından takip edilmesi bekleniyor.
Uzmanlar Meclisi kararın alındığını açıkladı
İran Uzmanlar Konseyi Üyesi Ahmed Alam el-Hud, Uzmanlar Meclisi’nin yeni dini lideri belirleme konusunda karar aldığını açıkladı. Alam el-Hud, seçilen ismin güvenlik gerekçeleri nedeniyle henüz açıklanmadığını ifade etti.
Al Jazeera’nın aktardığı bilgilere göre yeni dini liderin isminin Uzmanlar Meclisi Genel Sekreterliği tarafından kamuoyuna duyurulması planlanıyor.
İsrail’den halef açıklaması
İsrail yönetimi, Hamaney’in öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada İran tarafından seçilecek yeni dini liderin de hedef alınabileceğini duyurdu. Açıklama bölgedeki güvenlik geriliminin artabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.
İran’da dini lider nasıl seçiliyor
İran Anayasası’nın 111. maddesine göre dini liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlü bulunuyor.
Yeni lider belirlenene kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi tarafından Anayasayı Koruyucular Konseyi içinden seçilen biri fakih olmak üzere üç kişilik kurul geçici olarak liderlik görevlerini üstleniyor.
Mücteba Hamaney iddiaları gündeme gelmişti
Son günlerde Uzmanlar Meclisi üyelerinin çevrim içi toplantı yaptığı ve Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in yeni dini lider olarak seçildiği yönünde iddialar kamuoyuna yansımıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada Mücteba Hamaney’in liderlik ihtimalinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Trump, böyle bir seçimin İran’ın mevcut politikalarının devamı anlamına geleceğini ifade etti.
