İran medyası Laricani’nin mesajını paylaştı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı 18. gününe girdi. İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında Tahran yönetiminin iki numaralı ismi olarak bilinen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığı iddia edildi. Öte yandan İran devlet medyası Laricani'nin el yazısı ile kaleme alındığı belirtilen not yayınladı. Notta, 'Şehitlerin hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak.' ifadeleri yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 13:30
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 14:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş 18. gününde şiddetini artırarak devam ediyor.
İSRAİL BASINI: İSRAİL ORDUSU, İRAN ULUSAL GÜVENLİK YÜKSEK KONSEYİ GENEL SEKRETERİ LARİCANİ'Yİ HEDEF ALDI
İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığı iddia edildi.
Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun gece Laricani'yi hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiği öne sürdü.
İsrailli yetkili, Laricani'ye yönelik hava saldırısının sonucunun henüz bilinmediğini aktardı.
Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun dün gece İran'da "önemli isimleri" hedef aldığı açıklaması yaptı.
İran makamları ise Laricani'ye saldırı iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Saldırılarda ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı ileri sürüldü. Bu saldırının sonucunun da henüz bilinmediği kaydedildi.
LARİCANİ'NİN, ABD TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN İRANLI DENİZCİLER İÇİN YAZDIĞI MESAJ PAYLAŞILDI
İsrail'in öldüğünü iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, ABD tarafından öldürülen İranlı denizciler için yazdığı mesaj paylaşıldı.
Laricani'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesaj, "Ali Laricani'nin İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin cenaze töreninin arifesinde yazdığı el yazısı" notuyla aktarıldı.
Mesajda, şu ifadelere yer verildi: Yüce Allah'ın adıyla. Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin şehitleri, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun silahlı kuvvetler yapısında uzun yıllar boyunca temelini oluşturacaktır. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar