İran'ın füze saldırısı sonrası İsrail'de sirenler çaldı
İran’ın füze saldırısı sonrası İsrail’de sirenler çaldı. Tel Aviv dahil orta kesimde hava savunma sistemleri devreye girerken bazı bölgelerde şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 20:01
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 20:06
İran’ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail’in orta kesiminde alarm verildi. Başkent Tel Aviv dahil birçok bölgede sirenler çalarken İsrail ordusu hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye girdiğini açıkladı. Bölge halkına cep telefonları üzerinden acil uyarı mesajları gönderildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından önlenmesi için müdahalenin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, risk altındaki bölgelerde yaşayanların ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.
İsrail’in orta kesiminde sirenler uzun süre çaldı
İran’dan başlatılan saldırının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail’in merkez bölgelerinde sirenlerin uzun süre çaldığı bildirildi. Yerel medya, sirenlerin geniş bir alanda duyulduğunu aktardı.
Şarapnel parçaları bazı bölgelere düştü
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail’in orta kesimindeki Holon, Bat Yam ve Yehud bölgelerinde şarapnel parçaları düştü. Olayın ardından güvenlik ekiplerinin bölgelerde inceleme başlattığı belirtildi.
Kanal 12 televizyonu ise Holon bölgesinde açık bir alana düşen şarapnel parçaları nedeniyle yangın çıktığını duyurdu. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı.
İlk belirlemelere göre can kaybı yok
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre füze saldırısı nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yetkililer sahadaki incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
Bölgedeki güvenlik uyarıları devam ediyor
Yetkililer, saldırı ihtimaline karşı halkın sığınaklarda kalmaya devam etmesi gerektiğini duyurdu. Güvenlik kurumlarının gelişmeleri yakından takip ettiği ve yeni uyarıların yapılabileceği belirtildi.
