İran devlet medyası Hamaney’in öldüğünü duyurdu. İsrail-ABD saldırılarında hayatını kaybettiği açıklanan lider için 40 gün yas ilan edildi.
Haber Giriş Tarihi: 01.03.2026 09:21
Haber Güncellenme Tarihi: 01.03.2026 09:24
İran Devlet Televizyonu, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail ve ABD saldırıları sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yayın sırasında Kur’an-ı Kerim okunurken vefat anonsu yapıldı. Açıklama, ülke genelinde güvenlik ve siyasi sürecin nasıl şekilleneceğine yönelik dikkatleri Tahran’a çevirdi.
Bakanlar Kurulu tarafından yapılan duyuruda, Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiği bildirildi. Resmi kararın yürürlüğe girdiği ve kamu kurumlarının tatil süresince kapalı olacağı aktarıldı.
Aile bireylerinin hayatını kaybettiği bildirildi
İran devlet medyası, Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin de saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Haberde, bilginin Hamaney’in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırıldığı ifade edildi. Konuya ilişkin resmi makamlardan ayrıca bir açıklama yapılmadı.
Trump paylaşım yapmıştı
ABD Başkanı Donald Trump, İran devlet medyasının doğrulamasından saatler önce Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Hamaney’in öldüğünü ifade etmişti. Açıklama, İran tarafının resmi duyurusundan önce uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Ülke genelinde gösteriler düzenlendi
İran medyası, Tahran başta olmak üzere birçok kentte halkın sokaklara çıktığını duyurdu. Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda toplanan kalabalığın İran bayrakları ve Hamaney posterleri taşıdığı, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attığı bildirildi.
