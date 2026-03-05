İran'dan Nahçıvan'a İHA saldırısı! Azerbaycan: Cevap hakkımız saklıdır
Azerbaycan basını: Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. Saldırı ile ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Azerbaycan tarafı, karşılık verme hakkını saklı tutar.' ifadelerine yer verildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 12:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı yapıldı. Saldırının İran tarafından yapıldığı öne sürüldü.
İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü.
Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı.
Görüntülerde havalimanında patlama sesi geldiği ve duman yükseldiği görülüyor.
Saldırı ile ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İran topraklarından Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava aracı saldırıları düzenlendi. Bir İHA Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanının terminal binasına isabet ederken, diğeri Şakarabad köyündeki bir okulun yakınına düştü. Azerbaycan tarafı, karşılık verme hakkını saklı tutar. İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mojtaba Demirchilou, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
