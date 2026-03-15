İran’dan İsrail’e gece saatlerinde yeni füze saldırısı
İran’dan İsrail’e gece saatlerinde yeni füze saldırısı düzenlendi. Tel Aviv çevresinde sirenler çalarken bölgede yangınlar çıktı. Çatışmaların bölgeye etkisi izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 15.03.2026 09:46
Haber Güncellenme Tarihi: 15.03.2026 09:48
ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026’da İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede karşılıklı misillemeler sürüyor. İran, gece saatlerinde İsrail’e yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, güney bölgelerinde sirenlerin çaldığını ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Çatışmaların seyri Orta Doğu’daki güvenlik dengeleri açısından yakından takip ediliyor.
İsrail’de sirenler çaldı
İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin hava savunma sistemleri tarafından önlenmeye çalışıldığı bildirildi. Kanal 12 televizyonu, İran misillemesi nedeniyle güneydeki Eylat kenti ve Arava bölgesinde sirenlerin devreye girdiğini aktardı.
Haberde, füzelerden birinin hava savunma sistemi tarafından engellendiği belirtilirken ilk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Cumartesi günü İran’dan atılan bir füzenin Eylat’ta bir noktaya isabet ettiği ve iki kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Tel Aviv çevresinde yangınlar çıktı
İran’dan gerçekleştirilen füze saldırıları nedeniyle Tel Aviv ve çevresindeki bazı kentlere şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi. Rishon Lezion, Ramle, Bnei Brak ve Holon kentlerinde düşen parçalar nedeniyle üç ayrı bölgede yangın çıktığı ifade edildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk tespitlere göre saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı. Yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin müdahale ettiği belirtildi.
İsrail’in savunma mühimmatlarıyla ilgili iddia
ABD merkezli Semafor’un haberinde, İsrail’in balistik füze savunma sistemlerinde kullanılan önleyici mühimmatların “kritik derecede azaldığı” yönünde Washington’a bilgi verdiği iddia edildi.
Haberde, İsrail’in İran’la yaşanan çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle savunma sistemlerinde kullanılan bazı mühimmatlarda ciddi stok düşüşü yaşadığı ileri sürüldü. ABD ve İsrail makamlarından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
İran’da fabrika hedef alındı
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsfahan kentindeki bir fabrikanın füze saldırısına uğradığını bildirdi. Isıtıcı ve buzdolabı üretimi yapılan tesiste saldırı sırasında çok sayıda işçinin bulunduğu belirtildi.
Haberde saldırı sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. İranlı yetkililer saldırının ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Lübnan’da can kaybı artıyor
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826’ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9’a yükseldiğini açıkladı.
Açıklamada yaşamını yitirenler arasında 106 çocuk, 65 kadın ve 31 sağlık çalışanının bulunduğu belirtildi. 51 sağlık çalışanının da yaralandığı aktarıldı.
