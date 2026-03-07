İran'dan IKBY'ye sert uyarı: ABD ve İsrail'le iş birliği yaparsanız sizi ezeriz
İran Genelkurmay Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. CIA ve Mossad’ın bazı Kürt silahlı grupları desteklediği iddiaları sonrası IKBY’ye uyarıda bulunan Şikarçi, “Herhangi bir girişimde bulunmanız halinde sizi ezip geçeriz ve bir daha asla güvenliğiniz olmaz” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 10:14
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 10:16
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi devlet televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Şikarçi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik sert ifadeler kullanarak Washington yönetiminin bölgedeki politikalarını eleştirdi.
TRUMP’A SERT SÖZLER
ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuşan Şikarçi, ABD ordusunun zorla bölgeye sürüklendiğini savundu.
Şikarçi, “ABD ordusu bugün moralsiz ve çökmüş bir ordudur. Bu ordu, Trump'ın zorlamasıyla bölgeye girmiştir. Açıkça söylemek gerekir ki hayal dünyasında yaşayan bir başkan var. Akıl ve rasyonellik açısından sorunları bulunuyor ve hatta ABD'nin ulusal çıkarlarını bile dikkate almıyor” ifadelerini kullandı.
“ABD ORDUSUNUN YAŞADIKLARI TARİHTE GÖRÜLMEDİ”
ABD’nin aldığı kararların ekonomik ve insani sonuçlarına değinen İranlı komutan, Washington yönetiminin savaş politikalarını eleştirdi.
Şikarçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Bu kararlar ABD ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar verirken halkını da olumsuz etkiledi ve bu ülkenin evlatlarının hayatını tehlikeye attı. ABD her zaman savaş başlatan bir ülke oldu ve tarihine bakıldığında da bu gerçek açıkça görülüyor. Ancak sadece bu yedi gün içinde ABD ordusunun başına gelenler, bu ülkenin tarihinde benzeri görülmemiş olaylardır ve bu süreç devam edecek. Bize saldırı yapılırsa savaşın nasıl biteceğine ne ABD ne de Siyonist rejim, yalnızca biz karar veririz.”
“ABD VE İSRAİL HER GEÇEN GÜN ZAYIFLIYOR”
Şikarçi, ABD ve İsrail’in savaşta bekledikleri sonucu alamadığını savundu.
İranlı komutan, “Sahip oldukları her şeyi sahaya sürdüler ve iki gün içinde işi bitireceklerini düşündüler. Ancak bugün sekizinci gün ve her gün daha da zayıflayacaklar. Bu savaş ne kadar uzarsa ABD ve Siyonist rejimin zayıflığı o kadar artacak, bizim gücümüz ise daha da artacaktır. ABD'liler bugün psikolojik ve bilişsel savaşa sığınmış durumda” dedi.
IKBY’YE SERT UYARI
Şikarçi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerine de açık bir uyarıda bulundu.
“Eğer geleceğinizin karanlık olmasını istiyorsanız ABD ve Siyonist rejimle iş birliği yapın. Herhangi bir girişimde bulunmanız halinde sizi ezip geçeriz ve bir daha asla güvenliğiniz olmaz. Tüm altyapınız ve imkanlarınız hedef alırız ve düşmanlarımızla mücadelede hiçbir merhamet ve müsamaha göstermeyeceğiz.”
HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI
Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı yönündeki iddialara da değinen Şikarçi, İran’ın böyle bir adım atmadığını söyledi.
Şikarçi, “Biz Hürmüz Boğazı'nı ne kapattık ne de kapatacağız. Hürmüz Boğazı bölgedeki Müslüman ülkelere ait olup küresel ticaret için hayati bir su yoludur ve biz her zaman bu uluslararası su yolunun güvenliğini savunduk” ifadelerini kullandı.
ABD VE İSRAİL GEMİLERİNE GEÇİŞ YOK
İranlı yetkili, savaş koşullarında güvenlik garantisi verilemeyeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Bugün her gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir ve biz gemilerin geçişini engellemiyoruz ancak gemilerin can, ekipman ve imkanlarının sorumluluğu kendilerine aittir ve savaş koşullarında güvenlik garantisi veremeyiz.”
Şikarçi ayrıca ABD ve İsrail’e ait gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini belirterek, “ABD ile İsrail'e bağlı gemiler geçiş yapmaları halinde hedef alınacak. Yalnızca ABD ve Siyonist rejim bayrağının geçişine izin verilmeyecektir” dedi.
