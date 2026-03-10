İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni gemi tehdidi

İran Hürmüz Boğazı için yeni uyarı yaptı. Devrim Muhafızları, İran’a saldırılarla bağlantılı gemilerin boğazdan geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 20:52
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 21:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail ve ABD'nin İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 11. gününde devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan Hürmüz Boğazı hakkında yeni bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, İran’a saldırılarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi. Açıklama, küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği bölgede güvenlik risklerine ilişkin yeni tartışmaları gündeme taşıdı.
Orta Doğu’da kısa sürede genişleyen çatışma sürecine İngiltere, Fransa ve Avustralya’nın da dahil olduğu belirtilirken, bölgesel gerilimin deniz ticareti üzerindeki etkileri yakından izleniyor. Hürmüz Boğazı dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği kritik enerji geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor.
Devrim muhafızlarından geçiş açıklaması
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, yaptığı açıklamada İran’a yönelik saldırılarla bağlantılı gemilerin boğazdan geçemeyeceğini ifade etti.
Tengsiri açıklamasında, “İran’a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin” ifadelerini kullandı.
Küresel enerji ticareti açısından kritik geçiş noktası
Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’nden çıkan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın uluslararası piyasalara ulaştığı en önemli geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Enerji piyasalarında bölgedeki gelişmeler, petrol fiyatları ve deniz taşımacılığı güvenliği açısından yakından takip ediliyor.
Bölgede artan askeri hareketlilik ve güvenlik açıklamalarının ardından enerji ticareti ve deniz taşımacılığına yönelik risk değerlendirmeleri uluslararası kurumlar tarafından izlenmeye devam ediyor.
