İran’dan BAE’deki ABD üssüne İHA saldırısı: El Dafra Hava Üssü hedef alındı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El Dafra Hava Üssü’nde konuşlu ABD güçlerini çok sayıda insansız hava aracıyla hedef aldıklarını açıkladı. Açıklamada üssün hava savaş merkezi, uydu iletişim sistemi ve radar altyapısının vurulduğu öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 14:21
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 14:22
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan El Dafra Hava Üssü’ndeki ABD güçlerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediklerini duyurdu.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, donanmaya bağlı insansız hava aracı biriminin sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdiği bildirildi.
ŞAFAK VAKTİ EL DAFRA HAVA ÜSSÜ HEDEF ALINDI
Açıklamaya göre saldırı, şafak vakti Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El Dafra Hava Üssü’ne yönelik gerçekleştirildi. İran tarafı, operasyonun çok sayıda insansız hava aracıyla düzenlendiğini belirtti.
ABD’nin Orta Doğu’daki önemli askeri noktalarından biri olarak bilinen üs, bölgede hava operasyonlarının yürütüldüğü kritik merkezler arasında yer alıyor.
İRAN’DAN KRİTİK ASKERİ HEDEFLER VURULDU İDDİASI
Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, üs içindeki bazı askeri altyapıların hedef alındığı öne sürüldü.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu saldırıda, Amerikan teröristlerinin hava savaş merkezi, uydu iletişim merkezi, erken uyarı radarları ve ateş kontrol radarları vurulmuştur."
BÖLGEDEKİ GERİLİM TIRMANIYOR
Orta Doğu’da son dönemde artan askeri hareketlilik ve karşılıklı saldırılar, bölgedeki gerilimi daha da yükseltiyor. İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD üssünü hedef aldığını duyurması, bölgedeki güvenlik dengeleri açısından dikkatle izleniyor.
