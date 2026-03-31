İran’dan ABD kara harekatı iddialarına sert yanıt

İran ABD kara harekatı iddialarıyla ilgili üst düzey açıklamalar gündeme gelirken Tahran yönetimi, olası bir kara operasyonuna karşı hazırlıklı olduğunu bildirdi. ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026’da başlattığı saldırıların ardından 32 gündür devam eden çatışmalar sürerken, İranlı yetkililer ABD askerlerinin ülkeye girmesi halinde geri dönemeyeceğini ifade etti. Açıklamaların, sahadaki askeri denklemin nasıl şekilleneceğine dair yeni sinyaller üretmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 31.03.2026 22:46
Haber Güncellenme Tarihi: 31.03.2026 22:49
İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Aref, Hark Adası üzerinden yapılan değerlendirmede ABD Başkanı Donald Trump’a atıfta bulunarak, “Asker gönderme kararı alınabilir ancak geri dönüş kararı artık onun değildir” ifadelerini kullandı. Aref, İran topraklarına giren askerlerin geri dönemeyeceğini söyledi.
Tahran’daki gelişmeleri aktaran açıklamalarda, İran yönetiminin olası bir kara harekatına karşı hazırlıklarını tamamladığı ve askeri senaryoların buna göre şekillendirildiği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Arakçi’den ateşkes açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, katıldığı televizyon programında ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, “Ateşkesi kabul etmeyeceğiz, yalnızca savaşın sona ermesini kabul ederiz” dedi.
Kara harekatına hazır olduklarını vurgulayan Arakçi, müzakere sürecine ilişkin henüz net bir karar alınmadığını ve ülkenin kendi stratejik değerlendirmeleri doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.
Moskova Büyükelçisi Celali’den kara savaşına vurgu
İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali, ABD’nin olası kara harekatına ilişkin açıklamasında mevcut saldırıların hava operasyonlarıyla sınırlı kaldığını belirtti. Celali, kara savaşının farklı bir boyut oluşturacağını ifade ederek, İran’ın bu senaryoya hazır olduğunu söyledi.
Celali, İran topraklarının işgal edilemeyeceğini belirterek, “Kara savaşında İranlılar hazırdır” dedi. ABD askerlerinin ağır kayıplar verebileceğini ifade eden Celali, olası bir kara operasyonun sonuçlarına dikkat çekti.
Savaşta 32 gün geride kaldı
ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026’da başlattığı saldırılar sonrası bölgede çatışmalar devam ediyor. Karşılıklı saldırıların sürdüğü süreçte, kara harekatı iddiaları uluslararası gündemde yer almaya devam ediyor.
