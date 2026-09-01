İran basını Keşm Adası yakınında patlama sesleri duyuldu
İran basını Keşm Adası yakınında patlama sesleri duyuldu
İran basını, Hürmüz Boğazı üzerinde bulunan Keşm Adası yakınında 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Gelişme, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından yaşanırken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran'daki İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) hedeflerine yönelik saldırıların başladığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 20:17
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 20:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran basınında yer alan bilgilere göre, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyuldu. Patlamaların ardından bölgedeki gelişmelere ilişkin ilk bilgiler İran basını tarafından aktarıldı.
Keşm Adası, Hürmüz Boğazı'ndaki konumu nedeniyle bölgedeki deniz trafiği açısından stratejik bir noktada bulunuyor. Patlama seslerinin kaynağına ilişkin İran makamlarından aktarılan bilgilerde ayrıntı verilmedi.
CENTCOM saldırıların başladığını açıkladı
ABD Merkez Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD kuvvetlerinin İran'daki IRGC hedeflerine yönelik saldırılar başlattığını duyurdu.
CENTCOM açıklamasına göre saldırılar, Doğu Saati ile 12.00'de başladı. Açıklamada operasyonun IRGC'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgede konuşlandırılan ABD askerlerine yönelik son dönemdeki saldırı girişimlerinin ardından düzenlendiği belirtildi.
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler izleniyor
CENTCOM'un açıklaması ile Keşm Adası çevresinden bildirilen patlama sesleri aynı dönemde gündeme geldi. Paylaşılan ilk bilgilerde, Keşm Adası çevresinde duyulan patlamalar ile CENTCOM'un açıkladığı saldırılar arasında doğrudan bağlantı kuran ayrıntılı bir resmî açıklama yer almadı.
Bölgedeki gelişmelere ilişkin İran makamları ve CENTCOM tarafından yapılabilecek yeni açıklamalar, saldırıların kapsamı ve hedeflerine ilişkin ayrıntılar açısından izlenecek.
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İran basını Keşm Adası yakınında patlama sesleri duyuldu
İran basını, Hürmüz Boğazı üzerinde bulunan Keşm Adası yakınında 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Gelişme, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından yaşanırken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran'daki İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) hedeflerine yönelik saldırıların başladığını açıkladı.
İran basınında yer alan bilgilere göre, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyuldu. Patlamaların ardından bölgedeki gelişmelere ilişkin ilk bilgiler İran basını tarafından aktarıldı.
Keşm Adası, Hürmüz Boğazı'ndaki konumu nedeniyle bölgedeki deniz trafiği açısından stratejik bir noktada bulunuyor. Patlama seslerinin kaynağına ilişkin İran makamlarından aktarılan bilgilerde ayrıntı verilmedi.
CENTCOM saldırıların başladığını açıkladı
ABD Merkez Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD kuvvetlerinin İran'daki IRGC hedeflerine yönelik saldırılar başlattığını duyurdu.
CENTCOM açıklamasına göre saldırılar, Doğu Saati ile 12.00'de başladı. Açıklamada operasyonun IRGC'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgede konuşlandırılan ABD askerlerine yönelik son dönemdeki saldırı girişimlerinin ardından düzenlendiği belirtildi.
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler izleniyor
CENTCOM'un açıklaması ile Keşm Adası çevresinden bildirilen patlama sesleri aynı dönemde gündeme geldi. Paylaşılan ilk bilgilerde, Keşm Adası çevresinde duyulan patlamalar ile CENTCOM'un açıkladığı saldırılar arasında doğrudan bağlantı kuran ayrıntılı bir resmî açıklama yer almadı.
Bölgedeki gelişmelere ilişkin İran makamları ve CENTCOM tarafından yapılabilecek yeni açıklamalar, saldırıların kapsamı ve hedeflerine ilişkin ayrıntılar açısından izlenecek.
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