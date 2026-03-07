İran: ABD ve İsrail’e ait 13 gelişmiş İHA düşürüldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, son 24 saat içinde ülkenin farklı bölgelerinde ABD ve İsrail’e ait olduğu belirtilen MQ-9, Hermes ve Orbiter tipi toplam 13 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 14:24
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 14:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran, dünden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde ABD ve İsrail’e ait olduğu öne sürülen çok sayıda insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemul Enbiya Karargahı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
İRAN HAVA SAVUNMASI 13 İHA DÜŞÜRDÜ
Açıklamada, İran’ın farklı bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve çok sayıda gelişmiş insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.
Karargahtan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İran'ın kuzeybatı, batı, güney, İsfahan, Kirman ve Tahran bölgelerinde füze ve topçu sistemleri tarafından MQ-9, Hermes ve Orbiter tipi 13 insansız hava aracı düşürüldü."
FARKLI ŞEHİRLERDE OPERASYON
İran’ın verdiği bilgilere göre söz konusu İHA’ların ülkenin kuzeybatı, batı ve güney bölgeleri başta olmak üzere İsfahan, Kirman ve başkent Tahran çevresinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Düşürülen İHA’lar arasında ABD yapımı MQ-9 ile İsrail üretimi Hermes ve Orbiter tipi insansız hava araçlarının bulunduğu belirtildi.
BÖLGEDEKİ GERİLİM SÜRÜYOR
Orta Doğu’da son günlerde artan karşılıklı saldırılar ve askeri hareketlilik dikkat çekerken, İran’ın ABD ve İsrail’e ait olduğunu iddia ettiği insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıklaması bölgedeki gerilimin devam ettiğini ortaya koydu.
