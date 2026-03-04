Irak’ta büyük elektrik kesintisi ülke genelini etkiledi
Irak’ta büyük elektrik kesintisi ülke genelini etkiledi
Irak elektrik kesintisi ülke genelinde yaşandı. Irak Elektrik Bakanlığı ulusal şebekenin tamamen devre dışı kaldığını açıkladı, sistemin yeniden devreye alınması izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 20:58
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 21:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Irak’ta elektrik sistemi ülke genelinde devre dışı kaldı. Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ulusal elektrik şebekesinin tamamen durduğu ve kesintinin tüm bölgeleri etkilediği bildirildi. Yetkililer arızanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Irak’ta büyük elektrik kesintisi ülke genelini etkiledi
Irak elektrik kesintisi ülke genelinde yaşandı. Irak Elektrik Bakanlığı ulusal şebekenin tamamen devre dışı kaldığını açıkladı, sistemin yeniden devreye alınması izleniyor.
Irak’ta elektrik sistemi ülke genelinde devre dışı kaldı. Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ulusal elektrik şebekesinin tamamen durduğu ve kesintinin tüm bölgeleri etkilediği bildirildi. Yetkililer arızanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
