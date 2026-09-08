İngiltere’den İsrail yerleşimlerine yeni yaptırım hazırlığı: İsrailli bakanlardan sert tepki
İngiltere’den İsrail yerleşimlerine yeni yaptırım hazırlığı: İsrailli bakanlardan sert tepki
İngiltere hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ve bu bölgelerdeki ticarete yönelik yeni kısıtlamalar açıklamaya hazırlanıyor. Londra'nın yaptırım hazırlığına dair haberlerin ardından İsrail hükümetinin aşırı sağcı kanadından sert açıklamalar geldi.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:22
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 08:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İngiltere hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen mallar ile bu bölgelerde yürütülen ticari faaliyetlere yönelik yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Londra’nın planına İsrail hükümetinin aşırı sağcı kanadından sert tepki geldi.
Tarım ürünleri, mal ve hizmet ticareti hedefte
İngiltere’nin hazırladığı yaptırım paketinin, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerden gelen tarım ürünlerinin yanı sıra mal ve hizmet ticaretine yönelik kısıtlamaları içermesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Ed Miliband’in söz konusu önlemleri Avam Kamarası’nda açıklaması beklenirken, hükümetin plan kapsamında uluslararası liderleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ı da bilgilendirdiği belirtildi.
Londra yönetimi ayrıca İsrail’in Doğu Kudüs’ü Batı Şeria’dan izole etme amacı taşıdığı belirtilen E1 bölgesindeki yaklaşık 1200 yasa dışı konut için düzenlenen ihalelere tepki gösterdi. İngiltere, bu adımın iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.
İngiltere’nin yaptırım hazırlığına ilişkin haberlerin ardından İsrail hükümetinin aşırı sağcı bakanlarından sert açıklamalar geldi.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İngiltere yönetimindeki Falkland Adaları’nın Arjantin toprağı olarak tanınması için Başbakan Binyamin Netanyahu’ya çağrıda bulundu.
Ben-Gvir, İngiltere’nin Falkland Adaları üzerindeki hakimiyetini eleştirerek, İsrail’e yönelik yaptırım uygulanması halinde İngiltere’ye de yaptırım uygulanmasını istedi.
Smotrich İngiliz büyükelçisinin sınır dışı edilmesini istedi
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de İngiltere hükümetine tepki gösterdi. Smotrich, İsrail’de görev yapan İngiltere Büyükelçisi Simon Walters’ın sınır dışı edilmesini talep etti.
İngiltere’nin İsrail’e yönelik politikasını sert sözlerle eleştiren Smotrich, Londra yönetiminin ekonomik ve toplumsal sorunlarından kurtulmak amacıyla İsrail’i hedef aldığını öne sürdü.
Smotrich, açıklamasında “İngiliz mandası sona ermiştir” ifadesini kullandı.
Batı Şeria’da şiddet tırmanıyor
İngiltere’nin yaptırım hazırlığı, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırıların arttığı bir dönemde gündeme geldi.
El-Mugayyir köyünde bir erkek okulunun çevresinin İsrailli yerleşimciler tarafından kuşatıldığı, bu yıl aralarında üç öğrencinin de bulunduğu 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Okul yönetimi, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevresine dikenli teller çekerek önlemleri artırdı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025’in başından 2026 Temmuz ayının sonuna kadar Batı Şeria’da İsrail güçleri veya yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 316 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 600’den fazla kişi yaralandı.
BM Soruşturma Komisyonu ise yerleşimci saldırılarının Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmaya yönelik bir stratejiye dönüştüğünü ve çocukların da kasıtlı olarak hedef alındığını bildirdi.
İsrail’den yurt dışına göç tartışması
Öte yandan İsrail Meclisi Göç, Uyum ve Diaspora İşleri Komisyonu, ülkeden yurt dışına göç ve İsrail vatandaşlarının ülkeye dönüş oranlarını ele aldı.
Meclis Araştırma ve Bilgi Merkezi verilerine göre, 2009’da yurt dışında yaşayan 10 bin 903 kişi İsrail’e dönerken, bu sayı 2025’te yüzde 58 azalarak 4 bin 483’e geriledi.
2005-2024 döneminde İsrail’e geri dönenlerin toplam sayısının yaklaşık 141 bin olduğu, yıllık ortalamanın ise yaklaşık 7 bin kişi seviyesinde kaldığı belirtildi.
Komisyon, yaklaşık 1 milyon İsraillinin yurt dışında yaşadığını tahmin etti.
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İngiltere’den İsrail yerleşimlerine yeni yaptırım hazırlığı: İsrailli bakanlardan sert tepki
İngiltere hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ve bu bölgelerdeki ticarete yönelik yeni kısıtlamalar açıklamaya hazırlanıyor. Londra'nın yaptırım hazırlığına dair haberlerin ardından İsrail hükümetinin aşırı sağcı kanadından sert açıklamalar geldi.
İngiltere hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen mallar ile bu bölgelerde yürütülen ticari faaliyetlere yönelik yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Londra’nın planına İsrail hükümetinin aşırı sağcı kanadından sert tepki geldi.
Tarım ürünleri, mal ve hizmet ticareti hedefte
İngiltere’nin hazırladığı yaptırım paketinin, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerden gelen tarım ürünlerinin yanı sıra mal ve hizmet ticaretine yönelik kısıtlamaları içermesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Ed Miliband’in söz konusu önlemleri Avam Kamarası’nda açıklaması beklenirken, hükümetin plan kapsamında uluslararası liderleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ı da bilgilendirdiği belirtildi.
Londra yönetimi ayrıca İsrail’in Doğu Kudüs’ü Batı Şeria’dan izole etme amacı taşıdığı belirtilen E1 bölgesindeki yaklaşık 1200 yasa dışı konut için düzenlenen ihalelere tepki gösterdi. İngiltere, bu adımın iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.
İsrailli bakanlardan İngiltere’ye misilleme çağrısı
İngiltere’nin yaptırım hazırlığına ilişkin haberlerin ardından İsrail hükümetinin aşırı sağcı bakanlarından sert açıklamalar geldi.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İngiltere yönetimindeki Falkland Adaları’nın Arjantin toprağı olarak tanınması için Başbakan Binyamin Netanyahu’ya çağrıda bulundu.
Ben-Gvir, İngiltere’nin Falkland Adaları üzerindeki hakimiyetini eleştirerek, İsrail’e yönelik yaptırım uygulanması halinde İngiltere’ye de yaptırım uygulanmasını istedi.
Smotrich İngiliz büyükelçisinin sınır dışı edilmesini istedi
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de İngiltere hükümetine tepki gösterdi. Smotrich, İsrail’de görev yapan İngiltere Büyükelçisi Simon Walters’ın sınır dışı edilmesini talep etti.
İngiltere’nin İsrail’e yönelik politikasını sert sözlerle eleştiren Smotrich, Londra yönetiminin ekonomik ve toplumsal sorunlarından kurtulmak amacıyla İsrail’i hedef aldığını öne sürdü.
Smotrich, açıklamasında “İngiliz mandası sona ermiştir” ifadesini kullandı.
Batı Şeria’da şiddet tırmanıyor
İngiltere’nin yaptırım hazırlığı, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırıların arttığı bir dönemde gündeme geldi.
El-Mugayyir köyünde bir erkek okulunun çevresinin İsrailli yerleşimciler tarafından kuşatıldığı, bu yıl aralarında üç öğrencinin de bulunduğu 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Okul yönetimi, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevresine dikenli teller çekerek önlemleri artırdı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025’in başından 2026 Temmuz ayının sonuna kadar Batı Şeria’da İsrail güçleri veya yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 316 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 600’den fazla kişi yaralandı.
BM Soruşturma Komisyonu ise yerleşimci saldırılarının Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmaya yönelik bir stratejiye dönüştüğünü ve çocukların da kasıtlı olarak hedef alındığını bildirdi.
İsrail’den yurt dışına göç tartışması
Öte yandan İsrail Meclisi Göç, Uyum ve Diaspora İşleri Komisyonu, ülkeden yurt dışına göç ve İsrail vatandaşlarının ülkeye dönüş oranlarını ele aldı.
Meclis Araştırma ve Bilgi Merkezi verilerine göre, 2009’da yurt dışında yaşayan 10 bin 903 kişi İsrail’e dönerken, bu sayı 2025’te yüzde 58 azalarak 4 bin 483’e geriledi.
2005-2024 döneminde İsrail’e geri dönenlerin toplam sayısının yaklaşık 141 bin olduğu, yıllık ortalamanın ise yaklaşık 7 bin kişi seviyesinde kaldığı belirtildi.
Komisyon, yaklaşık 1 milyon İsraillinin yurt dışında yaşadığını tahmin etti.
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