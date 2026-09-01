Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket ettikten sonra alabora olan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisinin deniz tabanındaki yerinin tespit edildiğini açıkladı. Enkazın 550 metre derinlikte bulunduğu belirtilirken, kayıp kişilere yönelik arama çalışmaları ile kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 18:59
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 19:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erhürman, pazar günü Girne Limanı’ndan ayrılan Filo Jet’in enkazının deniz tabanındaki konumunun belirlendiğini bildirdi. Erhürman, geminin 550 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı.
Girne-Taşucu hattında sefer yapan yüksek hızlı yolcu gemisi, limandan ayrılmasının ardından ön bölümünden su almaya başlamıştı. Gemi, Girne’ye dönmeye çalıştığı sırada alabora olmuştu.
Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor
Erhürman, kazanın ardından başlatılan soruşturma ve yargı sürecinin hızlı şekilde devam ettiğini belirtti. Olayın idari ve teknik boyutlarının belirlenmesine yönelik incelemelerin de sürdüğünü kaydetti.
Kazanın ardından yürütülen çalışmalarda 241 kişi sağ kurtarıldı. Sekiz kişinin cenazesine ulaşılırken, kayıp 20 kişiyi bulmaya yönelik arama çalışmaları devam ediyor.
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Girne’de batan yolcu gemisinin yeri belirlendi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket ettikten sonra alabora olan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisinin deniz tabanındaki yerinin tespit edildiğini açıkladı. Enkazın 550 metre derinlikte bulunduğu belirtilirken, kayıp kişilere yönelik arama çalışmaları ile kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erhürman, pazar günü Girne Limanı’ndan ayrılan Filo Jet’in enkazının deniz tabanındaki konumunun belirlendiğini bildirdi. Erhürman, geminin 550 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı.
Girne-Taşucu hattında sefer yapan yüksek hızlı yolcu gemisi, limandan ayrılmasının ardından ön bölümünden su almaya başlamıştı. Gemi, Girne’ye dönmeye çalıştığı sırada alabora olmuştu.
Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor
Erhürman, kazanın ardından başlatılan soruşturma ve yargı sürecinin hızlı şekilde devam ettiğini belirtti. Olayın idari ve teknik boyutlarının belirlenmesine yönelik incelemelerin de sürdüğünü kaydetti.
Kazanın ardından yürütülen çalışmalarda 241 kişi sağ kurtarıldı. Sekiz kişinin cenazesine ulaşılırken, kayıp 20 kişiyi bulmaya yönelik arama çalışmaları devam ediyor.
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