Girit'te 5,7 büyüklüğünde deprem

Girit Adası'nda sabah saat 06.00 sularında 5,7 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, adanın genelinde hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Haber Giriş Tarihi: 24.04.2026 07:46
Haber Güncellenme Tarihi: 24.04.2026 07:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Atina Jeodinamik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, saat 06.18'de gerçekleşen depremin merkez üssünün, Lasithi bölgesindeki Goudoura yerleşiminin 23 kilometre güney-güneybatı açıkları olduğu belirtildi.
Sarsıntının derinliği ise 9,7 kilometre olarak ölçüldü.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 5,8 olarak rapor etti.
Yerel yetkililer durumun takip edildiğini ve şu ana kadar ciddi bir hasar ihbarı alınmadığını kaydetti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar