Gazze’de bilanço ağırlaşıyor, can kaybı 74 bine yakın
Gazze’de bilanço ağırlaşıyor, can kaybı 74 bine yakın
Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarında can kayıpları sürüyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 462’ye yükseldiğini bildirdi. Açıklanan son verilerde ateşkes dönemindeki kayıplara ilişkin güncel rakamlar da paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 18:34
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 18:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gazze’deki Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerden birinin daha önceki saldırılarda aldığı yaralar nedeniyle kurtarılamadığı belirtildi.
Bakanlığın verilerine göre, 10 Ekim 2025’te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 1326 kişi yaşamını yitirdi. Aynı dönemde 4 bin 398 kişinin yaralandığı bildirildi.
Enkazdan 815 kişinin cenazesi çıkarıldı
Ateşkesin başlamasından itibaren Gazze Şeridi’nde yürütülen çalışmalarda enkaz altından 815 kişinin cenazesinin çıkarıldığı açıklandı. Bölgede enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
Gazze’deki can kayıplarına ilişkin veriler, sağlık ekiplerinin ulaşabildiği vakalar ve enkaz kaldırma çalışmaları doğrultusunda güncellenmeye devam ediyor.
Toplam can kaybı 73 bin 462’ye çıktı
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam can kaybının 73 bin 462’ye ulaştığını bildirdi. Yaralıların sayısı ise 174 bin 509 olarak açıklandı.
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Gazze’de bilanço ağırlaşıyor, can kaybı 74 bine yakın
Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarında can kayıpları sürüyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 462’ye yükseldiğini bildirdi. Açıklanan son verilerde ateşkes dönemindeki kayıplara ilişkin güncel rakamlar da paylaşıldı.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerden birinin daha önceki saldırılarda aldığı yaralar nedeniyle kurtarılamadığı belirtildi.
Bakanlığın verilerine göre, 10 Ekim 2025’te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 1326 kişi yaşamını yitirdi. Aynı dönemde 4 bin 398 kişinin yaralandığı bildirildi.
Enkazdan 815 kişinin cenazesi çıkarıldı
Ateşkesin başlamasından itibaren Gazze Şeridi’nde yürütülen çalışmalarda enkaz altından 815 kişinin cenazesinin çıkarıldığı açıklandı. Bölgede enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
Gazze’deki can kayıplarına ilişkin veriler, sağlık ekiplerinin ulaşabildiği vakalar ve enkaz kaldırma çalışmaları doğrultusunda güncellenmeye devam ediyor.
Toplam can kaybı 73 bin 462’ye çıktı
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam can kaybının 73 bin 462’ye ulaştığını bildirdi. Yaralıların sayısı ise 174 bin 509 olarak açıklandı.
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