Fransa'dan Orta Doğu mesajı: Bu savaşı onaylamadık ve katılmayacağız
Fransa'dan Orta Doğu mesajı: Bu savaşı onaylamadık ve katılmayacağız
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Barrot, Fransa'nın askeri gerilimin bir parçası olmayacağını vurgularken, Hürmüz Boğazı için uluslararası bir misyon çağrısı yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 12:22
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 12:23
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France 2 kanalı ve France Inter radyosunun ortak yayınında Orta Doğu’da tırmanan gerilimi değerlendirdi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarına dair net bir sınır çizen Barrot, Fransa’nın bu süreçteki konumunu kesin bir dille ifade etti.
"Bu savaşı onaylamıyoruz ve katılmayacağız"
Bölgedeki askeri hareketliliğe dair Fransa'nın mesafeli tutumunu hatırlatan Barrot, saldırılara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık. Onaylamıyoruz ve katılmayacağız."
Barrot, bölgede askeri gerilimin hızla düşürülmesi gerektiğini belirterek, çatışmaların devam etmesinin küresel bir risk taşıdığına dikkat çekti. Özellikle dizel ve benzin fiyatlarındaki artışın dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı.
İran'a "istikrar" çağrısı
Fransa’nın İran’dan beklentilerini de dile getiren Dışişleri Bakanı, Tahran yönetiminin bölgedeki stratejisini değiştirmesi gerektiğini savundu. Barrot, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:
"İran'dan istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç olmaktan vazgeçmesini bekliyoruz."
Hürmüz Boğazı için uluslararası savunma misyonu önerisi
Deniz ticaretinin güvenliği konusuna da değinen Barrot, seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası deniz hukuku çerçevesinde korunması gerektiğini hatırlattı. Hürmüz Boğazı'ndaki trafik emniyetini sağlamak amacıyla yeni bir adım atmak istediklerini belirten Barrot, şu bilgileri paylaştı:
"Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin emniyetini sağlamak için bir misyon oluşturmak istiyoruz. Birçok ülke bu uluslararası savunma misyonuna katılmaya ilgi gösterdiğini dile getirdi. Bunlar arasında Avrupa'dan ve bölgeden de ülkeler bulunuyor."
Fransa'dan Orta Doğu mesajı: Bu savaşı onaylamadık ve katılmayacağız
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Barrot, Fransa'nın askeri gerilimin bir parçası olmayacağını vurgularken, Hürmüz Boğazı için uluslararası bir misyon çağrısı yaptı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France 2 kanalı ve France Inter radyosunun ortak yayınında Orta Doğu’da tırmanan gerilimi değerlendirdi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarına dair net bir sınır çizen Barrot, Fransa’nın bu süreçteki konumunu kesin bir dille ifade etti.
"Bu savaşı onaylamıyoruz ve katılmayacağız"
Bölgedeki askeri hareketliliğe dair Fransa'nın mesafeli tutumunu hatırlatan Barrot, saldırılara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Barrot, bölgede askeri gerilimin hızla düşürülmesi gerektiğini belirterek, çatışmaların devam etmesinin küresel bir risk taşıdığına dikkat çekti. Özellikle dizel ve benzin fiyatlarındaki artışın dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı.
İran'a "istikrar" çağrısı
Fransa’nın İran’dan beklentilerini de dile getiren Dışişleri Bakanı, Tahran yönetiminin bölgedeki stratejisini değiştirmesi gerektiğini savundu. Barrot, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:
Hürmüz Boğazı için uluslararası savunma misyonu önerisi
Deniz ticaretinin güvenliği konusuna da değinen Barrot, seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası deniz hukuku çerçevesinde korunması gerektiğini hatırlattı. Hürmüz Boğazı'ndaki trafik emniyetini sağlamak amacıyla yeni bir adım atmak istediklerini belirten Barrot, şu bilgileri paylaştı:
Çok Okunanlar