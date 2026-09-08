Eski İsrail Başbakanı zulmü itiraf etti: Bu Yahudi terörüdür
Eski İsrail Başbakanı zulmü itiraf etti: Bu Yahudi terörüdür
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları 'Yahudi terörü' olarak nitelendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:36
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 08:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıları 'Yahudi terörü' olarak tanımladı. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde 'Birlikte Listesi' aday tanıtım programında konuşan Bennett, Filistinlilere yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
'BU ELBETTE YAHUDİ TERÖRİZMİDİR'
Bennett, 'Eğer biri, içinde insanlar varken masum Arapların evini yakmaya gelirse, bu elbette Yahudi terörizmidir' ifadesini kullandı. Eylemin milliyetçi nedenlerle yapılması durumunda tam tanımın bu olduğunu belirten Bennett, bunun İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleşmesine de bir faydası olmayacağını söyledi. Bennett, seçimlerde Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile birlikte Netanyahu'nun en büyük rakiplerinden biri olarak öne çıkıyor.
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Eski İsrail Başbakanı zulmü itiraf etti: Bu Yahudi terörüdür
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları 'Yahudi terörü' olarak nitelendirdi.
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıları 'Yahudi terörü' olarak tanımladı. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde 'Birlikte Listesi' aday tanıtım programında konuşan Bennett, Filistinlilere yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
'BU ELBETTE YAHUDİ TERÖRİZMİDİR'
Bennett, 'Eğer biri, içinde insanlar varken masum Arapların evini yakmaya gelirse, bu elbette Yahudi terörizmidir' ifadesini kullandı. Eylemin milliyetçi nedenlerle yapılması durumunda tam tanımın bu olduğunu belirten Bennett, bunun İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleşmesine de bir faydası olmayacağını söyledi. Bennett, seçimlerde Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile birlikte Netanyahu'nun en büyük rakiplerinden biri olarak öne çıkıyor.
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