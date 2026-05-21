Ermenistan'dan Türkiye hamlesi! ''Ağrı Dağı'' silindi
Ermenistan'da sınır kapılarında pasaportlara basılan resmi giriş-çıkış damgalarından, Türkiye sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı görseli kaldırıldı.
Haber Giriş Tarihi: 21.05.2026 09:50
Haber Güncellenme Tarihi: 21.05.2026 09:51
Haber Merkezi
Ermenistan'dan Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir hamle geldi. Ülke, sınır kapılarında pasaportlara basılan resmi giriş-çıkış damgalarından, Türkiye sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı görseli kaldırıldı.
Yeni düzenlemenin Türkiye ile ilişkiler ve sınır komşuluğu gerçeği dikkate alınarak yapıldığı belirtildi.
Kararın, Erivan yönetiminin 'Gerçek Ermenistan' doktrini kapsamında atılan bir adım olduğu ifade edildi.
Bu yaklaşımın mevcut sınırları esas almayı ve Türkiye ile normalleşme sürecine zarar verebilecek sembolik mesajlardan ve kışkırtmalardan kaçınmayı hedeflediği aktarıldı.
