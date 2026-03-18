SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Erbil'de art arda patlama sesleri

Irak’ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınları ile Serbesti Mahallesi çevresinde art arda patlama sesleri duyuldu.

Haber Giriş Tarihi: 18.03.2026 07:32
Haber Güncellenme Tarihi: 18.03.2026 09:04
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Erbil'e kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.

Kentte art arda patlama sesleri duyuldu.

Yerel medyada, saldırıda kullanılan İHA'ların hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor ve hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver