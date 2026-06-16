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Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş Tarihi: 16.06.2026 08:11
Haber Güncellenme Tarihi: 16.06.2026 08:11
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 6,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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