Donald Trump’tan İran’a mesaj: Savaş ben istediğimde bitecek
Donald Trump İran savaşına ilişkin açıklama yaptı. İran’da hedef alınacak neredeyse hiçbir yer kalmadığını söyleyen Trump, savaşın bitiş zamanına kendisinin karar vereceğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 18:18
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 18:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, ABD–İsrail–İran hattında 12 gündür devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Axios’a konuşan Trump, İran’daki hedeflerin büyük bölümünün vurulduğunu belirterek savaşın ne zaman sona ereceğine kendisinin karar vereceğini söyledi. Açıklamalar, bölgede çatışmaların ne kadar süreceğine ilişkin tartışmaların arttığı bir dönemde geldi.
Trump’tan İran operasyonları hakkında yeni açıklama
Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonların planlanan takvimin önünde ilerlediğini ifade etti. İran’da hedef alınacak neredeyse hiçbir yerin kalmadığını belirten Trump, savaşın sona ermesinin kendi kararına bağlı olduğunu söyledi.
Trump, Axios’a verdiği röportajda İran’a yönelik saldırılarla ilgili olarak “İran’la savaş yakında sona erecek. Savaş harika gidiyor. Zaman çizelgesinin çok ilerisindeyiz” ifadelerini kullandı.
Beklenenden fazla hasar verildiğini söyledi
Trump, operasyonların başlangıçta öngörülen altı haftalık süreden daha hızlı ilerlediğini belirterek İran’ın ciddi kayıplar yaşadığını dile getirdi. ABD Başkanı, İran’ın uzun yıllardır bölgede gerilime yol açtığını savundu.
Trump açıklamasında “Orijinal altı haftalık dönemde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik. Bu bir intikam. O kadar kolay kurtulamayacaklar” dedi.
ABD ve İsrailli yetkililer saldırıların sürebileceğini belirtti
Axios’ta yer alan habere göre Trump’ın açıklamalarına rağmen ABD ve İsrailli bazı yetkililer operasyonların henüz sona ermesine yönelik bir karar alınmadığını belirtti. Yetkililer, askeri operasyonların en az iki hafta daha devam edebileceğini ifade etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
