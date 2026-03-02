Rum basını, AB'nin genişleme ve yeni bütçe başlıklarını ele alacağı toplantının güvenlik gerekçesiyle ertelendiğini yazdı.
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 16:05
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 15:53
Rum basınındaki haberlere göre, GKRY Cumhurbaşkanlığının Avrupa Birliği Konseyi Kıbrıs Dönem Başkanlığı Sözcüsü Stella Michael, bugün ve yarın Lefkoşa'da planlanan gayriresmi AB Avrupa İşleri Bakanları Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Sözcü Michael, toplantının ertelenme sebebine ve ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamada bulunmadı.
Rum basını, AB'nin genişlemesi ve bir sonraki bütçesinin ele alınacağı toplantının, GKRY'de İngiltere'ye ait egemen Akrotiri Üssü'ne (Ağrotur) gece insansız hava aracı (İHA) düşmesi nedeniyle güvenlik gerekçeleriyle ertelendiğini ileri sürdü.
Bazı Rum kaynaklar da ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonucu GKRY'ye yönelik uçak seferleri iptallerinin toplantının ertelenmesinde etkili olduğunu belirtti.
Doğu Akdeniz'de alarm! AB zirvesi ertelendi
Rum basını, AB'nin genişleme ve yeni bütçe başlıklarını ele alacağı toplantının güvenlik gerekçesiyle ertelendiğini yazdı.
Rum basınındaki haberlere göre, GKRY Cumhurbaşkanlığının Avrupa Birliği Konseyi Kıbrıs Dönem Başkanlığı Sözcüsü Stella Michael, bugün ve yarın Lefkoşa'da planlanan gayriresmi AB Avrupa İşleri Bakanları Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Sözcü Michael, toplantının ertelenme sebebine ve ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamada bulunmadı.
Rum basını, AB'nin genişlemesi ve bir sonraki bütçesinin ele alınacağı toplantının, GKRY'de İngiltere'ye ait egemen Akrotiri Üssü'ne (Ağrotur) gece insansız hava aracı (İHA) düşmesi nedeniyle güvenlik gerekçeleriyle ertelendiğini ileri sürdü.
Bazı Rum kaynaklar da ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonucu GKRY'ye yönelik uçak seferleri iptallerinin toplantının ertelenmesinde etkili olduğunu belirtti.
