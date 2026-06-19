Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong’u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Singapur ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 19:43
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 19:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
letişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kabulde Türkiye ile Singapur arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Singapur’un iş birliğini derinleştirmesinin önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, iki ülkenin savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çaba göstereceğini ifade etti.
Bölgesel gelişmeler de gündemdeydi
Açıklamada, görüşmede uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran ile ABD arasında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü aktardı.
Erdoğan ayrıca Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Türkiye’nin kardeş ülkelerle birlikte sürece katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong’u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Singapur ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.
letişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kabulde Türkiye ile Singapur arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Singapur’un iş birliğini derinleştirmesinin önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, iki ülkenin savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çaba göstereceğini ifade etti.
Bölgesel gelişmeler de gündemdeydi
Açıklamada, görüşmede uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran ile ABD arasında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü aktardı.
Erdoğan ayrıca Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Türkiye’nin kardeş ülkelerle birlikte sürece katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.
Çok Okunanlar