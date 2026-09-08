İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, MASAK raporlarıyla çatışma bölgeleri ve örgüt iltisaklı kişilerle para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen 9 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 10:05
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 10:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmaların ardından çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde terör örgütü DEAŞ ile diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
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Çatışma bölgeleriyle bağlantılı çıktılar! Teröristlere eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, MASAK raporlarıyla çatışma bölgeleri ve örgüt iltisaklı kişilerle para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen 9 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmaların ardından çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde terör örgütü DEAŞ ile diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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