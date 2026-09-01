Bişkek’te kritik Erdoğan-Putin görüşmesi yeni nükleer sinyali
Bişkek’te kritik Erdoğan-Putin görüşmesi yeni nükleer sinyali
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve yeni nükleer santral projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Akkuyu’da tamamlanma dönemine girildiğini belirtirken, santralin açılışının ardından yeni projeler için Rusya ile birlikte adım atılacağını söyledi. Süreçte Akkuyu’nun açılış takvimi ve yeni santral projelerine ilişkin atılacak adımlar gündemde olacak.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 18:04
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 18:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Putin ile bir araya geldi. Görüşme öncesindeki açıklamalarda iki ülke arasındaki ekonomik ve enerji ilişkileri öne çıktı.
Akkuyu’da tamamlanma dönemine girildi
Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, projenin tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda artık Akkuyu Santrali’nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitsin, açılışını yapalım diye bekliyoruz” dedi.
Erdoğan, Akkuyu’nun devreye alınmasının ardından nükleer enerji alanındaki iş birliğinin yeni projelerle devam edebileceğine işaret etti.
Yeni nükleer santraller için ortak adım mesajı
Erdoğan, Akkuyu’nun açılışını yeni nükleer santral projeleriyle ilişkilendirerek, “Akkuyu Santrali’nin açılışı ile başka santrallerin adımlarını birlikte atacağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin enerjiyle sınırlı olmadığını belirten Erdoğan, tarım alanındaki ilişkilerin de güçlü şekilde sürdüğünü söyledi. Rus turistlerin Türkiye turizmi açısından taşıdığı öneme de dikkat çekti.
Putin Türkiye’yi ayrıcalıklı ortak olarak tanımladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de görüşmede Türkiye ile ilişkilerin dış politika ve ekonomi alanlarındaki önemine değindi.
Putin, “Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri” ifadesini kullandı.
Erdoğan ile Putin’in açıklamaları, Akkuyu’nun tamamlanmasının ardından Türkiye-Rusya nükleer enerji iş birliğinin yeni santral projelerine taşınabileceğini gündeme getirdi.
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Bişkek’te kritik Erdoğan-Putin görüşmesi yeni nükleer sinyali
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve yeni nükleer santral projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Akkuyu’da tamamlanma dönemine girildiğini belirtirken, santralin açılışının ardından yeni projeler için Rusya ile birlikte adım atılacağını söyledi. Süreçte Akkuyu’nun açılış takvimi ve yeni santral projelerine ilişkin atılacak adımlar gündemde olacak.
Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Putin ile bir araya geldi. Görüşme öncesindeki açıklamalarda iki ülke arasındaki ekonomik ve enerji ilişkileri öne çıktı.
Akkuyu’da tamamlanma dönemine girildi
Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, projenin tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda artık Akkuyu Santrali’nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitsin, açılışını yapalım diye bekliyoruz” dedi.
Erdoğan, Akkuyu’nun devreye alınmasının ardından nükleer enerji alanındaki iş birliğinin yeni projelerle devam edebileceğine işaret etti.
Yeni nükleer santraller için ortak adım mesajı
Erdoğan, Akkuyu’nun açılışını yeni nükleer santral projeleriyle ilişkilendirerek, “Akkuyu Santrali’nin açılışı ile başka santrallerin adımlarını birlikte atacağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin enerjiyle sınırlı olmadığını belirten Erdoğan, tarım alanındaki ilişkilerin de güçlü şekilde sürdüğünü söyledi. Rus turistlerin Türkiye turizmi açısından taşıdığı öneme de dikkat çekti.
Putin Türkiye’yi ayrıcalıklı ortak olarak tanımladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de görüşmede Türkiye ile ilişkilerin dış politika ve ekonomi alanlarındaki önemine değindi.
Putin, “Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri” ifadesini kullandı.
Erdoğan ile Putin’in açıklamaları, Akkuyu’nun tamamlanmasının ardından Türkiye-Rusya nükleer enerji iş birliğinin yeni santral projelerine taşınabileceğini gündeme getirdi.
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