Beyaz Saray yakınındaki silahlı saldırıda neler yaşandı?
ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırı girişimi güvenlik alarmına neden oldu. Yerel saatle 18.00 sıralarında duyulan çok sayıda silah sesi sonrası Beyaz Saray giriş ve çıkışlara kapatılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayın ardından federal güvenlik birimlerinin soruşturmayı derinleştirmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 24.05.2026 10:01
Haber Güncellenme Tarihi: 24.05.2026 10:02
Silah seslerinin Beyaz Saray’a yakın noktada bulunan 17. Cadde ile Pennsylvania Avenue kesişiminden geldiği bildirildi. Olay sırasında ABC News canlı yayınına da silah sesleri yansıdı. Güvenlik ekipleri kısa sürede bölgeyi çevreleyerek girişleri kontrol altına aldı.
Gizli Servis ve FBI bölgede operasyon başlattı
Gizli Servis ekipleri Beyaz Saray kampüsündeki gazetecileri brifing salonuna yönlendirirken, çevrede güvenlik seviyesi yükseltildi. FBI Direktörü Kash Patel yaptığı açıklamada olay yerinde bulunduğunu ve Gizli Servis ile koordineli şekilde çalıştıklarını duyurdu.
FBI tarafından yapılan açıklamada saldırganın Beyaz Saray’daki güvenlik kontrol noktasına yaklaşarak ateş açtığı belirtildi. Güvenlik görevlilerinin saldırıya karşılık verdiği ve çıkan çatışmada şüphelinin vurulduğu aktarıldı.
Şüpheli hastanede hayatını kaybetti
Yetkililer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan saldırganın daha sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay sonrası bölgede kontrolün yeniden sağlandığı ve güvenlik taramalarının sürdüğü bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlerde saldırganın 21 yaşındaki Nasir Best olduğu öne sürüldü. New York Post, şüphelinin psikolojik sorunlar yaşadığı iddiasına yer verdi. Yetkililer ise saldırganın kimliğine ilişkin resmi doğrulama yapmadı.
Çatışmada bir sivil de yaralandı
Fox News’un aktardığı bilgilere göre çatışma sırasında olay yerinden geçen bir sivil de vuruldu. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama paylaşılmadı.
Federal güvenlik kurumlarının olayın bağlantıları ve saldırının motivasyonuna ilişkin incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.
